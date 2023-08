Cabaretduo Vlamousse twijfelt over kinderwens: ’Liever vader worden dan moeder’

Maya van As (32) en Brigitte van Bakel (36), oftewel cabaretduo Vlamousse, vielen tijdens de finale van het BNN-programma Ik ga stuk op met hun feministische en maatschappijkritische comedy. In hun nieuwe voorstelling In den beginne gaan ze op de persoonlijke toer: de eierstokken zijn namelijk aan het rammelen. Maar hoe romantisch is zo’n kinderwens eigenlijk nog, in de huidige tijd?

’We hebben allebei al een tijdje last van rammelende eierstokken en vooral ik kom op een leeftijd dat ik mijn kinderwens niet lang meer kan uitstellen.’