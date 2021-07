Eriks vriendin overleed na een medische misser: ‘Ik voel haar woede’

Na een medische misser komen Christine, haar zoon Storm (13) en haar vriend Erik in een nachtmerrie terecht. Ⓒ Fleur Reinten

Maandag bleek dat een proef van zeven ziekenhuizen in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland positief heeft uitgepakt. Tijdens de proef werden slachtoffers en nabestaanden die te maken kregen met een medische misser begeleidt door Slachtofferhulp Nederland. Zowel de ziekenhuizen als de gedupeerden zijn enthousiast over de proef, aldus Trouw. Slachtoffers voelden zich gehoord en waren blij met de steun van iemand die over de nodige kennis beschikte.