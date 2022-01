Maartje (32): ’We reizen als een echt hippiegezin in ons busje’

„We wonen in Rotterdam, maar we reizen vaak voor langere tijd. Sinds een aantal jaar hebben we een reisblog, dat heet The Orange Backpack. Nu zijn we voor vijf maanden weg in ons opgeknapte kampeerbusje. We zijn in Zuid-Portugal en we kijken of het lukt - met de huidige coronaregels - om door te rijden naar Spanje. Eind april willen we weer terugkomen naar Nederland.

Wat we doen op reis, verschilt per dag en waar we zin in hebben. Vaak maken we wandelingen en bezoeken we allerlei plekken. Soms moeten we lang rijden naar een volgende bestemming. We werken aan onze blog en hebben contact met onze samenwerkingsverbanden. De rest van de tijd spenderen we met Linde; het is een rustig tempo.”

Reizen

„Dat we onze dochter bij ons hebben op reis, maakt het alleen maar leuker. Toen we besloten dat we graag een kind wilden, hebben we meteen met elkaar besproken hoe dat eruit zou gaan zien. We wilden allebei niet fulltime werken en ons kind naar de opvang sturen; we gingen het anders aanpakken. Daarom maakten we een financieel plan. Dat is erg goed gelopen, want nu hoeven we beiden niet te werken en kunnen we samen zijn met Linde. Dat is heerlijk!

Eerst was het vaak zo dat een van ons tussen banen in zat en de ander vakantiedagen of verlof opnam tijdens het reizen. Nu is reizen ons werk, want onze website zorgt voor inkomsten. Daarnaast hebben we de afgelopen paar jaar spaargeld geïnvesteerd in verschillende aandelen, daar krijgen we rendement van. We verhuren ook een appartement in Rotterdam.

Bij elkaar is het geen vetpot, maar als we zuinig leven, is het genoeg. Ik zou altijd wat ZZP-opdrachten kunnen doen als het financieel minder goed gaat, dus we hebben het goed geregeld.”

Praktisch

„Vanaf het moment dat ik met zwangerschapsverlof ging, hebben we onze financiën volledig samengevoegd op een gezamenlijke rekening. Onze persoonlijke investeringen hebben we zelf gehouden, maar alle inkomsten gaan op één hoop en daar betalen we alles van.

We zijn dus afhankelijk van elkaar, maar zelfs als alles misloopt tussen ons, vinden we makkelijk een nieuwe baan. Ik word nog vaak benaderd voor opdrachten als jurist en Sebastiaan heeft in het verleden regelmatig leuke banen aangeboden gekregen.

Ons huishouden is op dit moment ons opgeknapte busje. Opruimen, het bed opmaken, de boodschappen… Alles is fifty-fifty verdeeld, behalve dingen die niet makkelijk anders kunnen. De borstvoeding voor Linde doe ik, en dingen waar ik fysiek niet sterk genoeg voor ben, doet Sebastiaan.

Een traditionele verdeling vind ik helemaal niet fijn. We willen juist dat het eerlijk verdeeld is. Ik denk dat Sebastiaan veel meer doet dan andere vaders, sinds de kraamtijd al. Linde reageert even enthousiast op hem als op mij en is goed gehecht aan ons.

Mijn zwangerschap was heel zwaar. Ik was erg ziek en het viel samen met corona. Ik kon hooguit een paar ZZP-opdrachten vanuit huis doen op een dag en ik ging de deur niet meer uit. Toen kwam het hele huishouden bij Sebastiaan te liggen, terwijl hij ook moest werken.”

Gelijkwaardigheid

„Ik vind gelijkwaardigheid heel belangrijk en ik ben erg tegen stereotypes. Het is onzin dat je bepaalde taken moet doen omdat je toevallig een vrouw bent. We willen niet aan die stereotypes toegeven: dat is een van de redenen dat Linde mijn achternaam heeft en niet die van Sebastiaan.

We doen vooral wat elk van ons leuk vindt. Hij heeft bijvoorbeeld een designachtergrond, dus dat doet hij voor de website. Ik vind schrijven en fotografie juist interessant, daar houd ik me mee bezig. Sebastiaan klust vaker omdat hij daar beter in is. Ik klus ook en ik doe mijn best om er beter in te worden.”

Tegen de stroom

„In het leven ga je snel de logische paden af: VWO, universiteit, dan een baan die daarbij past… Dan een huis, een kindje. Maar wij dachten: hoe willen wíj dit eigenlijk doen? We zijn tegen de stroom in gaan zwemmen en we doen wat ons gelukkig maakt. We vormen het leven zoals we willen. Het kan dus anders dan dat logische pad.

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar wat ons betreft gaan we Linde thuisonderwijs geven. Dan kunnen we haar zelf van alles leren, zonder een schoolbeleid waar we het niet mee eens zijn. Qua sociale contacten zit het goed: op reis kan ze spelen met andere kinderen en in Rotterdam kan ze omgaan met kinderen die ook thuisonderwijs krijgen. Als Linde wel naar school wil, passen wij ons aan. Maar we reizen eerst gewoon door als een echt hippiegezin in ons busje!”

