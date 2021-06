Daghoroscoop 17 juni - Dit is een vruchtbare periode voor je, Maagd!

VANDAAG JARIG

In geestelijk opzicht kun je een aanzienlijke vooruitgang boeken of een doorbraak beleven, al dan niet met therapeutische hulp. Als een emotionele of familiekwestie wordt opgelost vind je innerlijke rust. Geld zal niet je probleem zijn; je kunt goed verdienen als je energiek en enthousiast blijft.

RAM

Dingen kunnen anders lopen dan je verwacht. Misschien werk je minder goed samen dan je zelf vindt. Schud jezelf wakker en probeer een situatie te zien zoals anderen die zien. Goede resultaten zullen het gevolg zijn en zelf word je gelukkiger.

STIER

Je kennissenkring zal zich uitbreiden maar laat anderen ook eens aan het woord. Elk mens heeft wel iets belangwekkends te vertellen. Uit geen ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van mensen die geld tekortkomen.

TWEELINGEN

Je stemming kan nogal wisselen. Heb geduld met mensen die anders denken en houd niet te koppig vast aan een geponeerde stelling. Waar het financiële belangen betreft is het raadzaam je mond stijf dicht te houden.

KREEFT

Wat je vandaag naar voren brengt, kan rekenen op bijval. Als je iets te melden hebt of wilt presenteren doe het dan nu. Je creativiteit en fantasie pieken. Dit is een gunstige periode; of je nu schrijft, schildert, toneelspeelt of filmt.

LEEUW

Door anderen het gevoel te geven dat je niemand nodig hebt kun je emotioneel in de kou komen te staan. Neem een belangrijk besluit m.b.t. je huis of gezin. Door optimaal gebruik te maken van je creativiteit kun je een fortuin oogsten.

MAAGD

Dit is een vruchtbare periode voor je; je geest is actief en je bent geïnspireerd en gemotiveerd om een project zo goed mogelijk af te ronden. Breng een verkeerde aankoop terug naar de winkel. Zorg voor harmonie in het gezin.

WEEGSCHAAL

Tijdens onderhandelingen kan je opponent om de zaak heen draaien, waardoor een sfeer kan ontstaan van geruchten en achterklap. Vertel geen intimiteiten van anderen verder. Vanavond heb je misschien iets uit te leggen.

SCHORPIOEN

Analyseer je doel in het leven; het is van belang dat het doel bij je past en niet het gevolg is van een keuze die je eerder hebt gemaakt en niet meer aansluit bij je huidige situatie. Durf iets te veranderen en concentreer je op jezelf.

BOOGSCHUTTER

Serieuze werkzaamheden verlopen het beste tijdens de ochtenduren. Iemand van wie je houdt heeft goed nieuws. Houd je uitgaven (en die van je partner) in de gaten; een van jullie beiden geeft misschien te veel uit.

STEENBOK

Pak een zakelijk probleem eens anders aan en durf tijdens overleg of een vergadering je zegje te doen. Voer belangrijke telefoontjes of een gesprek over je carrière. Een vriendschap kan veel geld gaan kosten, tenzij je ingrijpt.

WATERMAN

Je krijgt de kans zaken te voltooien die je zwaar op de maag liggen. Het zal je opluchten. Misschien kun je thuis werken als je geen zin hebt in kantoorpraatjes bij de koffieautomaat. Er kan onenigheid ontstaan over een carrièrekwestie.

VISSEN

Je hebt verschillende sociale mogelijkheden. Als je kunt reizen zal dat goed verlopen en de onderlinge stemming zal uitstekend zijn. Verwacht niet dat anderen steeds je geestelijke bokkensprongen kunnen volgen. Luister naar een goed advies.

