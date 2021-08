Recept: Noten-kaasbrood met olijfolie en Provençaalse kruiden

Ingrediënten voor vier porties noten-kaasbrood

~ 200 g amandelmeel

~ 200 g geraspte emmentaler

~ 2 el mascarpone (60 g)

~ 2 eieren

~ 1 tl natriumbicarbonaat

~ Provençaalse kruiden (tijm, rozemarijn, oregano…)

Bereidingswijze kaas-notenbrood

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 C. Meng het amandelmeel met het natriumbicarbonaat, kruid met peper en een beetje zout en voeg de Provençaalse kruiden toe. Meng er de mascarpone en eieren door.

Stap 2

Kneed de kaas door het notenmeel. Vorm van het deeg een ovaal van 1,5 cm dik.

Stap 3

Snijd er kruislings inkervingen in en strijk er flink wat olijfolie over. Kruid nog wat extra met Provençaalse kruiden en zet 40 minuten in de oven.

Noten-kaasbrood serveren

Dit kaasbrood is het lekkerst als het lauw is. Je kunt het tot drie dagen bewaren in de koelkast of langer in de diepvries. Zet het in beide gevallen voor het opdienen nog even in de oven.

Meer recepten

Gek op brood? Dan vind je dit recept voor hamburgerbroodjes vast ook heerlijk. Zoek je liever naar andere keto recepten? Probeer dan eens deze deze hüttenkase-bieslook dip, lekker als tussendoortje met wat bleekselderij of radijs.

Dit recept staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.