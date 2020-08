7 gedachten die iedereen op het strand heeft

1. Moet die muziek zo hard?

Hartstikke gezellig, een rustig loungemuziekje op de achtergrond, maar als vier verschillende genres vanuit vier verschillende windrichtingen je trommelvliezen bereiken, is het algauw uit met de pret. Zo. Veel. Prikkels! Tip: ga die discussie met je buurman maar niet aan over de vraag of Rammstein nu wel zo’n geschikte band is voor een relaxt stranddagje.

2. Al dat zand...

Zand tussen je boek, zand in je neus, zand tussen je benen, zand in je oren, zand op je handdoek, zand in je waterfles; moeten we nog even doorgaan? En wanneer je met nat lijf de zee uit komt, plakt het ook nog aan je vast. Zand! Overal!

3. Niet rennen!

Dat die zandbak en golven bij kinderen een dierlijk enthousiasme aanwakkeren, is te begrijpen, maar hou het rustig, alsjeblieft! Zoals gezegd, je hebt genoeg aan je ‘eigen’ zand, dan hoeft het niet nog eens over je boek heen geschopt worden door langsrennende badgasten.

4. Echt niet chill

Het was een aardig idee, die pastasalade en fles wijn. In combinatie met de brandende zon alleen wat minder. Lauwwarme wijn en muffe salade: daar is nog nooit iemand blij van geworden. Alleen een heel goede koelbox kan hier tegenop.

5. Schril contrast

Die vergelijkingsdrift zit er nu eenmaal in, dus als we op het strand liggen, zullen de meesten van ons geregeld om zich heen loeren en denken: wat een lijf! Hoe doet ze dat? Zijn die echt? Zou die bikinikleur mijn billen ook zo goed doen? Die is bruin, zeg! En ik zo wit...

6. Get a room!

Of je nu op het strand ligt, in de dierentuin loopt of in de metro zit: gevoosd wordt er overal. Een beetje geknuffel is nog wel lief en leuk, maar als er sprake is van een staaltje soft porn in badkleding, terwijl jij op een paar meter afstand met je kinderen een zandkasteel zit te bouwen… nee bedankt!

7. Alweer smeren?!

Dilemma: je verse laag zonnebrandcrème van een half uur oud nu alweer afspoelen in de zee? Of houd je het met knalrood hoofd nog even uit in de brandende zon? Je blijft bezig!