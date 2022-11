Daghoroscoop 31 oktober - Je hoeft niet alles in je eentje te doen, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Relaties kunnen recent een zware last zijn geweest en in sommige gevallen te zwaar om te dragen. Maar intussen heb jij jouw lessen geleerd en wordt het leven gemakkelijker. Met ouders die met problemen te maken hadden en gestrest zijn geraakt, gaat het in 2023 weer de goede kant op.

RAM

Sluit je aan bij een hobbyclub of sociale organisatie. Naarmate je meer mogelijkheden hebt om jouw netwerk uit te breiden zal het beter met jouw carrière gaan. Beperk de stress om een deadline te halen door te organiseren en te delegeren.

STIER

Hoewel het je moeilijk zal vallen om wat in te binden zul je een domper moeten zetten op jouw enthousiasme. Er is weliswaar niets verkeerd met joue joie de vivre , maar de maatschappij is meer ingesteld op ingetogen types.

TWEELINGEN

Geef creativiteit vrij baan en probeer meer te weten te komen over handwerk waarvoor je belangstelling kreeg. Een zakelijk partnerschap kan met geldproblemen kampen. Raak niet betrokken bij discussies die niets opleveren.

KREEFT

Doe onderzoek naar cursussen die je de geloofwaardigheid kunnen geven waaraan je behoefte hebt. Treuzel niet en schrijf je in. Een vrouwelijke collega kan om een gunst vragen; beloof niet meer dan jij je kunt veroorloven.

LEEUW

Laat vandaag niet alles op z’n beloop; controleer details. Doe er iets aan als er te veel herrie op de werkvloer heerst; zo niet dan gaat er veel tijd verloren, kan de baas in woede ontsteken en krijg je met stress te maken.

MAAGD

Je kunt goed op dreef zijn, maar overdrijf niet. Uitgesproken meningen kunnen tot een leuk debat leiden maar als je niet verkeert onder gelijkgestemden kun je anderen op stang jagen. Een naaste kan jouw belangen verwaarlozen.

WEEGSCHAAL

Je staat niet bekend om een overdreven leefwijze, maar dat kan veranderen. Stel jouw uitgavenpatroon bij als je te veel besteedt. Vraag eerlijk om hulp als je eerdaags veel gasten krijgt; je hoeft niet alles in je eentje te doen.

SCHORPIOEN

Verander iets in jouw dagelijkse routine, dan zul je jouw huis tevreden verlaten en toch plezier hebben. Zoek het evenwicht tussen stabiliteit en avontuur als je veel te doen hebt. Gelukkig zijn is essentieel voor een goede gezondheid.

BOOGSCHUTTER

Het kan een vruchtbare dag worden voor schrijvers en ontwerpers. Liefde en geld kunnen echter een bron van verwarring en bedrog zijn. Vraag een vertrouweling raad als je op een van die gebieden problemen hebt.

STEENBOK

Je kunt op obstakels stuiten, waar je ook naartoe gaat. Als jij je beperkt tot wat er echt gebeuren moet ben je het beste af. Trek je niet te veel aan van dingen die mensen zeggen en zeker niet van roddels. Niet alles is wat het lijkt.

WATERMAN

Artistiek begaafden krijgen geïnspireerde ideeën. Hun charme en magnetisme nemen toe; een prima dag om aangeboren talenten en kracht te demonstreren. Echter niet voor zaken die met liefde en geld te maken hebben.

VISSEN

Let op jouw gezondheid. Blijf uit de buurt van zieke mensen als jij je een beetje slap voelt. Let op de mensen om je heen en van wie je houdt. Overweeg een roeiapparaat of ander fitnesstoestel aan te schaffen en pas jouw routine aan.

