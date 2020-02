Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Een maatje, een veilige haven, een leven samen... Als dat allemaal wegvalt, is de klap groot. Petra van der Heiden (52) is psycholoog en relatietherapeut en schreef er een boek over. Ze geeft antwoord op de pijnlijkste vragen en tips hoe je een verbroken relatie overleeft.