Zou jij op vakantie gaan zonder partner en kinderen?

Alleen op vakantie

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen in 2017 bijna 1,5 miljoen Nederlanders één keer of vaker op solovakantie. Het aantal mannen en vrouwen dat in hun eentje op reis ging is evenredig verdeeld, ongeveer evenveel mannen als vrouwen gingen in hun eentje weg. Vooral personen tussen 25 en 35 jaar oud gingen er alleen op uit.

Nachten liggen woelen

De Twitterdiscussie over reisjes in je eentje startte bij de tweet van Ann. Zij vindt dat je best in je eentje op vakantie kunt als je een relatie en kinderen hebt. Haar vriendengroep, en heel wat Twitteraars, dachten daar alleen anders over. Want wat als je partner die thuisblijft vervolgens de hele nacht ligt te woelen, afvragend waar je uithangt en met wie, oppert een Twitteraar. Of wat als je partner daadwerkelijk in bed duikt met een ander op zo’n vakantie, zoals Michèle overkwam?

Trappelen

Andere vrouwen op Twitter, zoals Cecile, konden hun ogen niet geloven toen ze op de discussie stuitten. Want stel dat je partner écht ligt te bibberen als je er even opuit bent, zit je relatie dan wel goed, vraagt zij zich af. Andere vrouwen, zoals Linda, kunnen juist niet wachten op hun solovakantie. Zij boekt direct een hotel met overnachting, zodra ze klaar is met borstvoeden. Dan kan ze eindelijk weer eens een nacht doorslapen!

Praat mee

