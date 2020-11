’Gaat jouw kind naar de dichtstbijzijnde school?’

Op veel plekken kiezen ouders liever voor een ’witte’ school buiten hun wijk dan voor de school om de hoek. Met als gevolg dat hun kinderen tijdens de hele basisschoolperiode gehaald en gebracht moeten worden of dat ze kilometers moeten fietsen als ze op middelbare school zitten.

„Ouders willen het beste voor hun kind. Deze keuze is begrijpelijk, maar of ze hiermee de beste keuze voor de samenleving maken, is maar de vraag”, zegt de hoogleraar die is verbonden aan de Radboud Universiteit.

Bakfietsouders

„Het zorgt voor meer scheiding tussen laag- en hoogopgeleiden en daarom zouden we het normaal moeten vinden dat je kind naar de dichtstbijzijnde school gaat. Ik zie vaak dat hoogopgeleide bakfietsouders de mond vol hebben over de multiculturele samenleving, maar het toch beter voor hun kind vinden om naar een andere school te gaan”, zegt hij.

Praat mee

Wat vind jij? Is het inderdaad beter als ouders voor een school ’om de hoek’ kiezen, zodat hun kinderen na schooltijd ook met buurtgenoten in contact komen? Of is de vrijheid van onderwijs een groot goed en moeten ouders zelf weten naar welke school hun kind gaat. Oók als deze kilometers verderop ligt? Praat mee op onze Facebook-pagina!