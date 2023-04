Daghoroscoop 27 april - Sterrenbeeld Ram: Bescherm je grenzen!

VANDAAG JARIG

Selecteer jouw vrienden liever op kwaliteit dan op kwantiteit. Dat zal met zich meebrengen dat je minder vaak afspreekt en dat is prima. Probeer daarnaast actiever te zijn in de online wereld en beter op jouw verschijning te letten. Fysiek blijven jouw nek, keel, nieren en heupen kwetsbaar.

STERRENBEELD RAM

Er kan sprake zijn van nogal wat opwinding, maar als jij je weet te beheersen word je geconfronteerd met louter positieve kanten van elke gebeurtenis. Bemoei je niet met machtsspelletjes; zet liefde in en bescherm jouw grenzen.

STERRENBEELD STIER

Los van hetgeen jij vandaag doet kan je herinnerd worden aan jouw jeugd en spijt hebben van bepaalde acties. Dat is altijd een positieve exercitie, hoe pijnlijk misschien ook. Doordat je energiek bent kan je voor elkaar krijgen wat je wil.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Geniet van de kleine vreugden die het leven biedt; dat is de beste manier om positief te blijven denken. Misschien moet je je voorbereiden op het beperken van schade wanneer een situatie bedreigend wordt.

STERRENBEELD KREEFT

Het kan meer moeite kosten dan gebruikelijk om diplomatie serieus te nemen. Jij hebt belangrijker dingen te doen en als je daarbij op lange tenen trapt dan is dat maar zo. Blijf wel beleefd. Jouw sterke energie voedt jouw daadkracht.

STERRENBEELD LEEUW

Als je blaakt van energie zal je het gevoel hebben dat je de hele wereld aan kunt. Gebruik jouw toenemende drive voor plannen die snel kunnen scoren, zoals een promotiecampagne of het benaderen van een meerdere voor een gunst.

STERRENBEELD MAAGD

Het geluk is met jou maar pas op; jouw zorgeloosheid kan voor de nodige risico’s zorgen, vooral bij gevaarlijk werk of op het sportveld. Een goed moment om een project te starten of aan een meer avontuurlijke carrière te beginnen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het lijkt een veelbelovende dag te worden, mede dankzij de hulp van anderen. Gesprekken met mensen die het beste met jou voor hebben zullen productief verlopen, terwijl jouw zakelijk inzicht toeneemt en winst kan genereren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een onderneming die nu wordt gestart zal het er goed van af brengen. Ook een prima moment om met een fitnessprogramma te beginnen maar overdrijf het niet. Vrouwen in verwachting moeten niet te ver van huis gaan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De invloed van de kosmos is intens maar zal niet voor problemen zorgen. Liefde vraagt aandacht en dat kan te maken hebben met jouw verleden. Een ex kan verschijnen die meer op moeilijkheden uit is dan op liefde.

STERRENBEELD STEENBOK

Probeer het niet iedereen naar de zin te maken, je put jezelf ermee uit en bereikt er niets mee. Bereid je voor op gezinsproblemen en bedenk hoe jij een conflict kan oplossen. Zorg dat alle betrokkenen zich erbij betrokken voelen.

STERRENBEELD WATERMAN

Jouw drive om te winnen zal je een voorsprong geven in elke vorm van bedrijfsvoering, sport of coaching. Met jouw sterke wil en competitieve instelling kom je moeilijkheden te boven en jouw uithoudingsvermogen doet de rest.

STERRENBEELD VISSEN

Jij hebt jouw emoties vandaag gelukkig onder controle en zal bergen kunnen verzetten met jouw energie en natuurlijke empathie. Ontdoe je omgeving van alle wissewasjes door ze effectief af te handelen of door te sturen.

