Moeten we de coronamaatregelen loslaten als iedereen die dat wil gevaccineerd is?

Steeds meer landen beginnen met beloningen te werken om zo de vaccinatiebereidheid te laten stijgen. Inwoners van de Verenigde Staten krijgen nu 100 dollar als zij besluiten zich te laten vaccineren, en de VS is niet de enige die werkt met beloningen voor een prik. Zo ben je in Servië 25 euro rijker als je je laat vaccineren en geeft Tsjechië ambtenaren die zich laten vaccineren twee extra vakantiedagen.

20 miljoen prikken

De Nederlandse regering heeft vooralsnog niet gekozen voor zo’n vaccinatiestrategie. Dit heeft te maken met de grote vaccinatiebereidheid in Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 20 miljoen prikken gezet en is het grootste deel van de ouderen en kwetsbaren gevaccineerd tegen het virus. De vraag is dan: wanneer kunnen we álle maatregelen loslaten?

