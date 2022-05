Vette happen bij een feest? Marianne niet gezien!

„Jarenlang was ik hobbykok. Op elke verjaardag belden vriendinnen mij op om de hapjes te regelen. Toen er een reorganisatie kwam bij de bank waar ik werkte, zag ik mijn kans schoon. Als ik voor mezelf wilde beginnen, was dit het moment! Inmiddels heb ik al 4,5 jaar mijn eigen kookschool in gezonde voeding, én een cateringbedrijf met gezonde en verse hapjes, géén typische bittergarnituur. Sommige gasten vinden vette happen bij een feest passen, maar dan moet je mij niet hebben als cateraar. Ik trek de grens bij frituur!

Dat mijn focus op gezonde hapjes voor de catering ligt, komt vanuit mijn persoonlijke interesse in gezond eten. Ik eet zo gezond mogelijk waarbij de nadruk op groente ligt. Ik kook orthomoleculair, dus veel groente, soms eet ik wel 500 gram per dag, en zo veel mogelijk vegetarisch, soms zelfs veganistisch. Maar ik eet ook echt wel eens iets ongezonds.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Sinds ik gezond eet, eet ik maximaal twee keer in de week vlees. Wij eten thuis vooral kip en heel soms rundvlees zoals gehakt. Ik eet dat alleen nooit in de vorm van een AGV’tje (aardappel, groente, vlees), maar liever in een creatieve curry of salade. Vis eet ik een keer in de week.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Echt sporten doe ik een keer in de week. Dan doe ik namelijk yoga op de sportschool. Ik fiets en loop ook regelmatig. Daarnaast is mijn beroep natuurlijk actief, ik sta en loop veel. Sporten is wel het eerste wat ik laat vallen als ik het een keer druk heb. Nu corona voorbij is wordt mijn catering veel gevraagd. Dan wandel ik maar niet en sla ik yoga een keertje over. Zelfs na een dag koken voor de catering sta ik weer met plezier in de keuken om te koken voor mijn gezin.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Als ik het heel druk heb en bezig ben met koken, heb ik de neiging om zelf niet te eten. Dat schiet erbij in, dan maak ik er gewoon geen tijd voor en heb ik ook geen honger. Ik moet erop letten dat ik blijf eten. Ik proef wel alles wat ik maak, maar dat telt niet echt als eten. Maaltijden overslaan adviseer ik niemand.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken vind ik verschrikkelijk. Mijn ouders rookten vroeger, maar ik kan er echt niet meer bij in de buurt zijn. Een glaasje wijn moet gewoon kunnen, vind ik. Maar mezelf volgieten met drank en bezopen worden, is nooit mijn ding geweest. Ik drink misschien twee keer in de maand een wijntje als er iets te vieren valt of als ik eters krijg.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn kinderen (19 en 22) eten wat de pot schaft. Toen ik 10 jaar geleden begon met gezond eten vroegen ze wel eens met vieze gezichten: ’Gaan we dit echt eten?!’ Ze waren niet heel blij met al dat gezond eten. Maar nu vinden ze het gezond eten geen probleem meer. Ze snoepen ook echt wel eens, het blijven jongeren. Ik leerde mijn kinderen al jong koken, mijn dochter had er altijd al interesse in. Nu koken zij ook wel eens voor ons allemaal.”

Wat is je grootste zonde?

„Chocola! Ik kan makkelijk zonder, maar ik vind het echt heel lekker. Ik kies wel voor pure chocola, dat eet ik dan ongeveer één keer in de week. Aan snoepen heb ik weinig behoefte en als ik het doe is het meestal een handje noten of fruit. Toch blijft een kopje thee met chocolade het meest onweerstaanbaar.”

