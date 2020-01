’Kind heeft mes op zak’

We legden haar vraag voor aan opvoedkundige Marina van der Wal. „Het hoort niet. Het is niet oké. Het meest zorgwekkende is de normvervaging. Het eerste gesprek dat je moet hebben is dat je kind het kennelijk wel prima vindt om met een wapen rond te lopen. De schrik die wij hebben, heeft je kind die ook? Jij wil het in ieder geval niet hebben. Het is verboden en het is gevaarlijk. Met een mes in je zak kan een situatie volkomen uit de hand lopen.”

Bekijk ook: Over probleemkinderen die nog 1 kans krijgen

Wapen in kluisje

„Het maakt ook niet uit of anderen het wel of niet hebben. Jij wil het niet hebben. Jij wil geen wapen in huis hebben. En evenmin dat het wapen bij een vriendje ligt, in de fietstas of in een schoolkluisje. Ook dat wil je niet hebben. Je wil gewoon niet dat je kind een wapen in zijn/haar bezit heeft. Klaar.”

Het is belangrijk om te weten met wie je kind omgaat. Ga daarover met je kind in gesprek. Naar welke klasgenoten trekt je kind toe? Zijn dat vrienden die makkelijk over dit soort dingen denken? Als dat zo is, loopt jouw kind meer risico ermee in aanraking te komen. Dan moet je een gesprek voeren over vriendschappen met een slechte invloed. Wat bieden deze vrienden jouw kind? Dan heb je alweer een ander gesprek met jouw kind. In ’verkeerde vriendschappen’ geloof ik niet. Wel in vrienden die bij je kind passen in een bepaalde levensfase. Daar moet je het gesprek over aangaan: over invloed van vrienden en of die invloed je verder helpt in het leven.”

Regelgeving

„Ik zie het als een ui die je afpelt: het gaat over het wapen, maar ook over de sfeer eromheen. Het zijn allemaal zaken die je moet bespreken met je kind. Regelgeving speelt hierin de belangrijkste rol. Het is verboden om dit soort wapens te bezitten. Daarom moet je verboden wapens ook naar de politie brengen. Als ouder kun je een afspraak maken met de buurtregisseur, om een stiletto of vlindermes te brengen. Die wil ook graag weten wat er speelt in de buurt. Soms volgt er een gastles op school over wapenbezit. Uit ervaring weet ik dat een wijkagent graag met jou en je puber in gesprek gaat. Al kan dat best een stevig gesprek worden!”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.