Eindelijk rust, reinheid en regelmaat

Bij nader inzien vonden veel mensen de coronaweken ook best rustig. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Het aantal besmettingen neemt toe. Toch worden er nog geen nieuwe maatregelen genomen en genieten wij in Nederland nog even van onze relatieve vrijheid. Maar als we even niet alleen kijken naar het aantal zieken en doden, heeft Covid-19 ons leven dan ook op een andere manier veranderd? We hielden een enquête op VROUW.nl.