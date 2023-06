Praat mee: Vind jij dat het moet kunnen om in je achtertuin begraven te worden?

Marja ter Horst wil niets liever dan, wanneer het zover is, begraven worden in haar eigen tuin in Westerbroek. Het betreft zo’n halve hectare aan grond en kijkt uit op een weiland. De gemeente ziet het echter niet zitten en is niet van plan om haar wens in te willigen.

Geen uitzondering

De Wet op de Lijkbezorging (WLB) stelt dat een overledene alleen begraven mag worden op een begraafplaats of gecremeerd mag worden in een crematorium. Sinds 1991 is het niet meer toe om op eigen grond, bijvoorbeeld in en familiegraf, iemand te begraven.

Er kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt; dan is er sprake van een zogenaamde ’bijzondere begraafplaats’. De gemeente Midden-Groningen gaf al aan dat dat bij Ter Horst niet opgaat, omdat haar tuin niet voldoet aan de eisen. De tuin zou niet groot genoeg zijn en ligt te dicht bij andere woningen.

Zelf beslissen

Toch legt Ter Horst zich niet bij deze uitspraak neer. „Ik ben een eenzaam mens”, vertelt ze aan RTV Noord. „Ik leef graag in eenzaamheid, daar kies ik zelf voor. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik wil gewoon niet tussen andere mensen begraven worden.”

Ter Horst heeft al een volledig plan opgesteld en dat testamentair laten vastleggen. „Na mijn dood komt mijn zoon hier wonen en word ik begraven in een speciale kist van de TU Delft die na drie jaar, inclusief inhoud, helemaal is verdwenen.” Volgens haar zou ze ook niemand tot last zijn. „Ik wil het niet in de voortuin doen, want ik wil niemand hinderen. Ik wil niet gaan spoken.”

„Ik vind het absurd dat in 2023, met zo'n groot terrein, mensen niet zelf kunnen beslissen waar ze met hun lichaam naartoe moeten, maar dat alles precies moet zoals de bureaucratie besloten heeft,” zegt Ter Horst teleurgesteld. Ze is zelfs bereid om naar de rechter te stappen: „Het gaat gebeuren, hoe dan ook.”

Reacties op Twitter

Wouter vindt ’t maar egoïstisch.

De moeder van Jolijn koos haar eigen plekje op een begraafplaats.

As uitstrooien op openbare plekken is illegaal, maar komt regelmatig voor.

