Karin (55): ’Sinds de overgang heb ik minder billen en meer buik’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker, het grote voordeel van ouder worden is dat je jezelf meer gaat accepteren. Mijn leven is in balans, maar ik probeer er nog steeds alles uit te halen. Natuurlijk heb ik goede en minder goede dagen, maar ik voel rust en dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben namelijk van mijn 18de tot mijn 42ste verslaafd geweest. Het alcoholgebruik heeft een lange tijd mijn leven gedomineerd. Het heeft alles kapotgemaakt wat ik liefhad. Uiteindelijk heb ik op eigen initiatief het roer omgegooid toen ik de veertig passeerde. Ik wist dat mijn leven voorbij zou zijn als ik op dat punt niet zou ingrijpen. Met mijn verslaving hebben mijn dochters het heel moeilijk gehad. Al je relaties lijden eronder. Het heeft veel tijd gekost, maar nu hebben wij gelukkig weer heel goed contact. De oudste woont in Nieuw-Zeeland, dus die zie ik niet zo regelmatig. De jongste woont gelukkig heel dichtbij!”

Waar kwam jouw verslaving vandaan?

„Ik heb borderline, waardoor ik extra gevoelig ben voor verslavingen. Het is niet zo dat ik een traumatische jeugd heb gehad. Ik denk dat het iets is wat altijd in mij heeft gezeten. Je hoort vaak dat het een diepgewortelde oorzaak heeft, maar bij mij is dat niet het geval. Ik ben er gewoon gevoelig voor.”

Heb je een beautygeheim?

„Meerdere! Het is niet zo dat ik er piepjong uit wil zien, maar ik vind het wel belangrijk om verzorgd te zijn. Ik schrik namelijk weleens als ik mensen van mijn leeftijd tegenkom. Laatst heb ik mijn oogleden laten corrigeren. Ik vond het best spannend, maar heb er geen moment spijt van gehad. Ik heb nu een veel frissere blik. Ook ben ik niet vies van een prikje botox of een goede bindweefselmassage. Verder vind ik rust en regelmaat heel belangrijk. Meestal lig ik voor 22.00 uur in bed.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

’Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit vraag: ’Hoe oud denk je dat ik bent?’ Ik vind dat zo’n rotvraag en ontzettend onbelangrijk. Natuurlijk vind ik het belangrijk om er verzorgd uit te zien, maar mensen hoeven mij echt niet jonger te schatten. Ik heb mijn leeftijd omarmd.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Op dit moment mijn ogen, maar dat komt door mijn ooglidcorrectie. Dat was gewoon een cadeautje aan mezelf. Ik kreeg een vermoeide uitstraling en mijn schoonheidsspecialiste raadde het aan. Anderen zullen misschien het verschil niet zien, maar ik voel me er een stuk beter bij. Dat is het belangrijkste, toch!?”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn lijf. Sinds ik in de overgang ben is er een hoop veranderd. Ik heb minder billen en meer buik. Dat vind ik jammer. Ik ga minimaal vier uur in de week naar de sportschool, maar het wil niet baten. Ik vrees dat ik mijn nieuwe lichaam ook moet leren omarmen…”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, niet als ik heel kritisch kijk. Door mijn verslaving heb ik niet het leven kunnen opbouwen dat ik als tiener voor ogen had. Toch ben ik ook heel realistisch en vind ik dat ik zeer tevreden mag zijn met wat ik heb. Ik heb een lieve partner, leuke kinderen en een goedlopend schoonmaakbedrijf. Stiekem droom ik er wel van om verder te leren. Ik zou graag een opleiding tot gewichtsconsulent willen volgen, maar twijfel vanwege mijn leeftijd. Maar als ik het ooit wil doen, moet ik het eigenlijk nu doen. Dus wie weet…”

Heb je een levensles?

„Neem het leven zoals het is. Er gebeuren een hoop rottige dingen, maar daar moet je doorheen. Uiteindelijk kom je er altijd sterker uit.”

