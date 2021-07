Recept: Hot and sweet chicken met chilidip

Benodigdheden

~ 12 kippenvleugels

~ 2 tl zeezout

~ 80 g honing

~ 20 g bruine basterdsuiker

~ 50-70 g tomatenpuree

~ 4 el aardbei-rabarberazijn (Oil & Vinegar)

~ 2 tenen knoflook

~ 2 el kruidenmix voor barbecue

Voor de dipsaus:

~ 6 el mayonaise

~ ½ el chilisaus

Bereiding

Bestrooi de kippenvleugels met zeezout, pers de knoflook uit en smeer de kippenvleugels hiermee in. Laat 60 minuten intrekken in de koelkast. Maak nu de marinade. Meng daarvoor de honing, basterdsuiker, tomatenpuree en de azijn in een pannetje en breng dit aan de kook. Voeg hier de kruidenmix aan toe en laat iets afkoelen. Verwarm de barbecue tot 160 °C.

Leg de kippenvleugels in een pan, zet deze op de barbecue en sluit het deksel. Laat de kip 30 minuten garen en smeer vervolgens de marinade met een kwastje op de kippenvleugels. Sluit de barbecue weer en laat de kip verder bakken tot de marinade is opgelost. Herhaal dit tot de marinade op is. Roer de mayonaise en de chilisaus door elkaar voor een pittige dipsaus.

