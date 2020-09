Daghoroscoop 7 september

VANDAAG JARIG

Als Maagd staat u bekend om uw mentale kracht en intellect, u behoort tot het productieve slag mensen en wordt ingenieur, arts, programmeur o.i.d. Een relatie met u is gebaseerd op spiritualiteit en als dat ontbreekt of minder wordt, trekt u zich terug. Dat is de makkelijkste weg…!

RAM

Ook als uw huidige relatie u niet geheel bevredigt mag dat geen reden voor ontrouw zijn. Bedenk tevoren wat u in de waagschaal legt. Luister niet naar roddels en verspreid ze zeker niet zelf. Houd bepaalde dromen in stand.

STIER

Houd economische ideeën voor uzelf; anderen zullen er de genialiteit niet van inzien. Een oude vriend kan na lange tijd van zich laten horen; wissel nieuws uit maar onthul niet te veel. Breng wat passie terug in uw liefdeleven.

TWEELINGEN

Een positieve instelling is altijd goed. Wees echter in uw wens alles soepel te laten verlopen niet blind voor de realiteit. Verstoor uit ongeduld geen belangrijke relaties. Zorg dat u financieel in balans blijft; gebruik uw ervaring.

KREEFT

Zoek het gezelschap van gelijkgestemden als u behoefte hebt aan nieuwe vrienden. U zult omringd worden met sympathie zolang u niet in oude fouten vervalt. Probeer uw talenkennis te verbeteren zonder uzelf beperkingen op te leggen.

LEEUW

Een oude liefde kan weer opduiken en als u nog niet gebonden bent krijgt u de kans het nog eens te proberen. Hebt u wel een partner dan zullen gemengde gevoelens u verwarren. Liefdesperikelen zijn nu moeilijk te overzien.

MAAGD

U kunt een waardevol advies krijgen als u openhartig bent over persoonlijke plannen. U betekent meer voor uw vrienden dan u denkt. Naasten kunnen ontwijkend doen en meer armslag eisen dan gewoonlijk. Laat hen in hun waarde.

WEEGSCHAAL

Werk kan stagneren door gebrek aan informatie of hulp van de juiste mensen. Verdiep u in iets anders; misschien kunt u iemand helpen die in tijdnood verkeert. Wees niet jaloers als een collega een beter betaalde baan vindt.

SCHORPIOEN

Houd kinderen die voor het eerst naar school gaan scherp in de gaten; eet- en slaapgedrag geeft meer informatie dan stoere praatjes. Laat op het werk geen misbruik maken van uw bescheidenheid. Iets of iemand is misleidend.

BOOGSCHUTTER

Ook als uw pensioen nog ver weg lijkt is het niet te vroeg om plannen te maken. Liefdadigheidswerk is iets voor u. Meldt u vast bij een organisatie waar men behoefte heeft aan de kwaliteiten die u in huis hebt.

STEENBOK

Hoewel u bij voorkeur alleen werkt kan het vandaag minder vlotten dan anders. Er lijkt sprake van afleiding of de informatie die u nodig hebt ontbreekt. Een interessant nieuwtje dat de ronde doet is waarschijnlijk onzin.

WATERMAN

Met een onnadenkende opmerking kunt u iemand voor het hoofd stoten of u zegt iets waarvan u meteen spijt hebt. Misschien kunt u beter thuis blijven. Verzamel zoveel mogelijk informatie voor u een belangrijk besluit neemt.

VISSEN

U kunt een kans krijgen die precies is waar u al een tijd naar uitkijkt. Wacht echter met er tijd en energie in te steken tot alle lichten op groen staan. Raak niet gefrustreerd als een favoriet project maar niet opschiet. Alles heeft een reden.