De Stiefmoeder: ’Sprakeloos kijk ik hem aan, mijn hersenen draaien overuren’

Dinsdag

Mijn hart klopt in mijn keel. Dus toch. Ze wil hem terug. Het is dat ik half naakt ben, anders was ik de hal ingelopen om me voor te stellen. In plaats daarvan blijf ik als aan de grond genageld in de keuken staan. ’Je weet hoe ik daarover denk, Eline. Het is klaar.’ Leroys stem klinkt een stuk vastberadener dan daarnet. Die van Eline ook. „Weet je wat: bekijk het maar. Je komt er vanzelf wel achter dat niemand je kan geven wat ik je altijd heb gegeven. Fijne avond.” Als de deur met een klap is dichtgevallen, komt Leroy de keuken weer binnen. Met mijn armen in mijn zij wacht ik hem op. „Nou, vertel. Ze wilde me toch ontmoeten? Terwijl ze jou terug wil? Lijkt me sterk.”

Volgens Leroy wilde zijn ex me in eerste instantie inderdaad ontmoeten, maar is ze daarop teruggekomen nadat ze zich realiseerde dat een nieuwe vrouw in zijn leven betekent dat het tussen hen definitief over is. „En nou, je hoorde het… daar is ze blijkbaar nog niet klaar voor.” Hij pakt mijn gezicht met beide handen vast en kijkt me indringend aan. „Maar ik wel. Ik wil jou. Ik weet dat het snel is, maar ik voel aan alles dat wij een match zijn. Je bent grappig, slim, zorgzaam en als ik bij je in de buurt ben, kom ik nauwelijks uit mijn woorden.” Hij laat zijn zachte lippen rusten tegen de mijne. „Echt waar, Sanne. Ik wil jou.”

Sprakeloos kijk ik hem aan. Mijn hersenen draaien overuren. Ik switch om de milliseconde van ’ik heb geen zin in dit gezeik’ en ’schijt aan alles en iedereen’ en blijf hangen bij het laatste. Ik verdien dit. Ik verdien hem. En over die lastige ex komen we vast wel heen. Hongerig zoen ik hem terug en eindelijk maken we af waaraan we vanavond al twee keer eerder waren begonnen. Gelukzalig zitten we tien minuten later hijgend naast elkaar op de keukenvloer. Zijn maag knort. En nu ik erop let; de mijne ook.

Nadat ik op trillende benen dan eindelijk ons avondmaal heb bereid en we gezellig samen hebben gegeten, is het tijd om naar huis te gaan. De wekker gaat alweer vroeg en ik heb geen extra set kleding bij me. In de auto beluister ik mijn voicemail, waarop mijn baas Sander een berichtje heeft achtergelaten. „Zou je morgen iets eerder kunnen komen? Ik sprak de moeder van Kevin net en wil even iets met je bespreken.” Het zweet breekt me uit. Zijn toon klinkt ernstig. Waarover zou dit gaan? En dan ineens klikt het. Shit! Ik heb nooit meer gereageerd op haar berichtje…

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.