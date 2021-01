Voorstelrondje: Shabnam had corona en wil zich weer fitter voelen

„Ik ben in november besmet geraakt met het coronavirus, daardoor zit ik momenteel in de ziektewet. Ik heb toentertijd alle klachten uit het boekje gehad, hoesten, spierpijn, verlies van reuk en smaak en pijn op de borst. Ik werk normaal gesproken in de zorg, maar door al die klachten kon ik niet werken. Ook ben ik het afgelopen jaar 3,5 kilo aangekomen doordat ik minder heb kunnen bewegen. Het gaat nu wat beter met me, maar ik ben helaas nog niet helemaal de oude. Ik merk wel dat, als ik gezond en gevarieerd leef en eet, ik me een stuk beter voel.”

„Mijn vriend zag de VROUW Lekker in je vel-challenge voorbijkomen en stuurde het gelijk naar me door. Dat heeft mijn interesse gewekt en ik heb besloten mee te doen. Ik wil er graag weer bovenop komen, gezonder leven en die 3,5 kilo er weer afkrijgen.”

Ontbijtsmoothies

„De eerste week van de challenge gaat me, tot nu toe, erg goed af. Ik ben positief verrast! Aan het begin was ik bang dat de ontbijtsmoothies niet goed zouden vullen, maar dat is zeker niet het geval. Gisteren kreeg ik mijn smoothie niet eens helemaal op, haha. Ik vind de challenge makkelijk vol te houden, het zijn lekkere gerechten en ik vind het superleuk om al die nieuwe recepten uit te proberen.”

„Tot nu toe hebben we alle avondmaaltijden met vlees gegeten, vanaf vandaag gaan we het zonder vlees proberen. Dat vind ik spannend, omdat ik niet hoop dat ik na het avondeten nog trek krijg. Het is natuurlijk geen ramp als dat wel zo is, dan kunnen we altijd nog een gezond tussendoortje nemen.”

Wijntje

„Ik heb zin in de komende weken. Wel baal ik stiekem een beetje, want we hebben dit weekend een afspraak staan met een paar vrienden en normaal gesproken zouden we een wijntje drinken. In het eerste weekmenu is dat niet helemaal de bedoeling, maar je hoeft je natuurlijk ook niet exact aan het weekmenu te houden, af en toe cheaten mag best!”

„Ik kijk niet te ver vooruit naar de weekmenu’s, want ik vind het leuk om mezelf te verrassen. Ik ben erg benieuwd naar wat er nog komen gaat!”

