De Stiefmoeder: ’Dit vind ik echt niet normaal, dumpen die hap!’

Vrijdag

Zoals beloofd bel ik Fay terug zodra ik onderweg naar huis ben. ‘Ze zei wát?!’ Fays schalt door de speakers. ‘Sorry, maar dit vind ik echt niet normaal. En Leroy zei er niets van? Dumpen die hap.’ Ik vertel Fay dat ze Leroy niets kwalijk kan nemen en dat ik dat ook niet doe. Ik heb hem namelijk niets verteld en speelde Elines toneelstukje mee. Tijdens het eten hebben we een beetje gebabbeld over koetjes en kalfjes en volgens mij heeft hij niets gemerkt van de spanning tussen zijn ex en mij. Eigenlijk was het plan om het er nadien met hem over te hebben, maar daar is het ook niet van gekomen.

Ik ben bang dat het de boel nog meer op spanning zet en dat het voor een ruzie tussen hem en Eline zal zorgen. Dat kan weer nadelig zijn voor de omgang met de kinderen. De afspraken die er nu zijn, zijn gemaakt op basis van goed vertrouwen. Voor zover ik weet, heeft hij ze wel erkend, maar heeft hij geen gezag. Als die twee ruzie krijgen, houdt ze de kinderen misschien wel bij hem weg. Daar zie ik haar wel voor aan. En dat ik wil uiteraard niet op m’n geweten hebben. Negeren lijkt me voor nu dus het beste. Fay denkt daar overduidelijk anders over. ‘Negeren is tolereren’, zegt ze resoluut. ‘Waarschijnlijk denkt Eline nu dat jij een bang hertje bent en ze haar goddelijke gang kan gaan met jóúw vent. Is dat wat je wil?’ Natuurlijk is dat het niet. Maar toch besluit ik Fays advies in de wind te slaan en even af te wachten. Reageren of het er met Leroy over hebben kan altijd nog.

Later op de avond gaat de deurbel. Leroy. Het gespannen gevoel dat ik heb sinds Elines uitbarsting verdwijnt zodra hij me een kus geeft. Pas nu heb ik door dat ik de al uren met opgetrokken schouders en op elkaar gedrukte kiezen rondloop. Ik zucht diep en laat mijn hoofd tegen zijn borstkas leunen. ‘He schat.’ Voorzichtig geeft hij een kus op mijn voorhoofd. ‘Ik weet dat vandaag spannend voor je was. Het is niet niks om de ex van je vriend te ontmoeten.’ Hij pauzeert even. ’Hoe vond je het?’ Zonder van houding te veranderen, mompel ik dat ik het inderdaad spannend vond, maar dat het meeviel. Ik geef hem een kus. ‘En de pannenkoeken waren lekker!’ vul ik enthousiast aan.

Leroy glimlacht van oor tot oor en is overduidelijk blij met hoe de middag is verlopen. Voor hem was het ook spannend. ‘Jax moet nog een beetje wennen, maar Mila is fan van je. En volgens mij vond Eline je ook leuk!’ Hij moest eens weten. Terwijl ik me omdraai om iets te drinken voor ons in te schenken, ratelt hij door over Eline. Dat ze niet de moeilijkste is, zij allebei het beste willen voor de kinderen en Eline en ik op een dag misschien wel vriendinnen kunnen worden. Ik kan maar net voorkomen dat ik in de lach schiet. Leroy heeft overduidelijk geen flauw idee.

Nog tijdens de film die we samen hebben uitgekozen, vallen we knuffelend in slaap. Ik schrik wakker van de aftiteling en loop stilletjes naar de keuken om een glas water weg te klokken. Op het aanrecht ligt Leroys telefoon. Even slaat de twijfel toe, maar dan klik ik voorzichtig op het scherm. Ik heb geen idee wat zijn wachtwoord is, maar de voorvertoning van een binnengekomen appje zegt genoeg: ‘Wat is Sanne leuk! Zullen we nog een keer afspreken met z’n allen?’ What the…

