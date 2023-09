Helen’s dagboek: ’Zo te zien was ze al een paar uur dood’

Maandag

„Ik voel aan alles dat ze me verdenken, Eef. Ik ben nu drie keer ondervraagd en ze hebben Max ook stevig aan de tand gevoeld. Ik had nooit naar die vrouw toe moeten gaan, maar hoe kon ik ook maar het flauwste vermoeden hebben dat ze dood op de grond lag?”

Als ik die woorden uitspreek, krijg ik het bloedheet en word ik misselijk. Dat gebeurt steeds als ik het erover heb, ik herbeleef dat ene moment met alle emoties die erbij kwamen kijken. Terwijl ik 112 belde, gooide ik het ruitje naast Hannekes deur met een losliggende klinker in. Zo kon ik binnenkomen en daar trof ik Hanneke in een plas geronnen bloed op de grond aan. Ik bleef ijzig kalm en heb met mijn voet tegen haar been aangeduwd om te kijken of er respons kwam. Ik durfde haar niet met mijn handen aan te raken. Er gebeurde niets. Hanneke was dood en zo te zien was ze dat al een paar uur.

Niet veel later stond haar huis vol politie en werd ik mee naar buiten genomen. Toen ik uitlegde wat mijn relatie met haar was en wat ik bij haar kwam doen, werd duidelijk dat dit voer voor verder onderzoek was. En zo geschiedde. Een misdrijf wordt vooralsnog niet uitgesloten, hoewel het ook mogelijk is dat Hanneke heel ongelukkig tegen de punt van haar aanrechtblad is gevallen. Ze had in elk geval heel veel gedronken. Dat kon ik ze ook wel vertellen, in de keuken stonden allemaal lege flessen drank.

Eva probeert me gerust te stellen door te zeggen dat ze me niets kunnen maken, aangezien ik het niet heb gedaan. Dat weet ik ook wel, maar ik wil er gewoon niet van verdacht worden, ook niet voor 0,1 procent. „Kan Max het echt niet hebben gedaan?” „Natuurlijk niet. Eef hou op, het is Max - die doet zoiets niet”, roep ik en daarmee is voor mij de kous af.

Woensdag

Mijn zoon duwt onverschillig de kinderwagen met Olivier erin heen en weer. Zijn ogen staan flets.

„Hoe gaat het?” vraag ik. Holly schept in het zonnetje de halve zandbak voor ons leeg en lijkt van alle sores in haar familie weinig mee te krijgen.

„Beroerd, mam. Ik heb zo ongeveer alles in mijn leven verkloot en ben nu ook nog eens blij dat Hanneke dood is. Hoe ben ik zo geworden?”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.