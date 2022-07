’Mijn zoon wordt 17 en eist dat er alcohol wordt geschonken op zijn feestje’

„Mijn zoon wordt deze zomer 17 en wil een feestje geven bij ons in de tuin,” vertelt Iris. „Hij weet alleen nú al dat er een hele groep niet zal komen als er geen alcohol wordt geschonken. Een deel van hen is al 18, maar een groot deel zeker niet. En dan nog: ook al zijn ze 18, ik wil gewoon liever geen alcohol op dat feest.”

„Tegelijkertijd gun ik mijn zoon ook een mooi feestje met al zijn vrienden. Ik wil er ook weer niet voor zorgen dat hij buiten de boot valt. Maar moet ik daarvoor dan maar mijn eigen normen en waarden vergeten? Ik weet het niet.”

Hoe moeilijk het ook is, Marieke Ringrose raadt het Iris sterk af om toch alcohol te schenken. Ringrose is motivatiespecialist voor pubers en vindt het onethisch om voor deze groep jongeren dan maar in te binden. „Allereerst snap ik deze moeder heel goed. Enerzijds wil je niet moeilijk doen, anderzijds wil je je aan de regels houden.”

Alcoholwet

Volgens de Alcoholwet is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken op openbare plekken. Ook verkoop van alcohol aan minderjarigen, en het doorgeven van alcohol aan hen op openbare plekken, is verboden. Gebeurt het drinken thuis, dan is dat officieel niet wettelijk verboden, maar het wordt door verschillende instanties wel sterk afgeraden.

Zo waarschuwt Jellinek dat alcoholgebruik op jonge leeftijd de ontwikkeling van de hersenen kan belemmeren en dat de kans op verslaving op latere leeftijd wordt vergroot wanneer een jongere al vroeg begint met het drinken van alcohol.

Bagatelliseren

Toch zijn sommige ouders nog steeds geneigd om de boel te bagatelliseren, ziet Ringrose. „Ah joh, vroeger dronken we toch ook zo jong, wordt er dan gezegd. Maar de Alcoholwet is er niet voor niets. Jongeren die alcohol drinken voelen minder goed hun grenzen aan, waardoor ze verkeerde beslissingen kunnen nemen of waardoor er bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Daarnaast worden veel jongeren niet geleidelijk dronken, maar kunnen ze in één klap een black-out krijgen.”

Echte vrienden

„Mijn vraag aan deze moeder is dus: wil je je al deze risico’s op de hals halen, omdat een groep jongeren vindt dat een feest alleen maar leuk is met alcohol? Ik raad dat af. Je kunt veel beter met je kind in gesprek gaan en hem vragen hoe het voor hem is dat deze vrienden zich op deze manier opstellen?

Wie zijn dat en zijn ze wel echt vrienden? Deze kwestie heeft ook te maken met groepsdruk. Als je zwicht, en toch alcohol schenkt, geef je eigenlijk aan dat het oké is om toe te geven aan groepsdruk. Is dat de boodschap die je je kind wilt meegeven? Je kunt hem beter leren hoe hij hier op een goede manier mee om kan gaan.”

Alternatieven

„Bedenk ook: zijn belangrijkste vrienden komen toch wel. Alcohol of niet. Geef het goede voorbeeld als ouder en stel je grenzen. Als jij goed laat zien wat jouw normen en waarden zijn, kun je er ook veel beter op vertrouwen dat je puber ook zelf verstandige keuzes maakt, ook als jij er niet bij bent.

Misschien kunnen jullie samen nadenken over alternatieven. Zo kun je bijvoorbeeld mocktails maken: cocktails zonder alcohol. Smoothies zijn ook een lekker alternatief. Of als je echt wilt uitpakken, kun je een eetkraam huren. Wie weet is het feestje dan alsnog spannend genoeg voor de jongens met hun stoere praat over alcohol.”

