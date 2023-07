Praat mee: Een cadeautje voor juffen en meesters, verdiend of onzin?

In de supermarkten vliegen de dozen Merci over de toonbank en zijn kaartjes met teksten als ’bedankt juf!’ niet aan te slepen. Het einde van het schooljaar is namelijk in zicht en veel ouders kopen daarom traditiegewijs een cadeautje voor de juf of meester van hun kind.

Vrolijke traditie

De kaartjes, tekeningen en cadeautjes worden doorgaans op de laatste schooldag door de leerlingen overhandigd. „Dat is de laatste jaren een soort ongeschreven regel geworden”, zegt etiquettedeskundige Anne-Marie van Leggelo tegen het AD. Ze geeft daarbij aan dat een cadeautje echter geen verplichting is, maar wel een mooie uiting van waardering vormt.

Daar kan RTL Nieuws-redacteur Susanne Uilenbroek zich helemaal in vinden. „Wat mij betreft, is geen cadeautje geven geen optie”, schrijft ze in een column. „Niet omdat ik vind dat leerkrachten halve heiligen zijn die niet vaak genoeg in het zonnetje gezet kunnen worden, maar omdat ik het een vrolijke traditie vind.”

Ouders geven de laatste jaren steeds vaker een gezamenlijk cadeau, merkt Patricia Batelaan op. Ze is juf op kindcentrum De Wereldweijde in Bodegraven. ,,Het afgelopen jaar kreeg ik een cadeaubon voor een restaurant en van elk kind een bloem”, vertelt ze aan het AD. „Het is praktisch voor de ouders, maar die kleine cadeautjes vind ik ook wel heel leuk. Het leukste cadeau ooit was een pakket om lasagne te maken, omdat ik in het vriendenboekje van dat jongetje had geschreven dat dat mijn lievelingseten was.”

Gewoon werk

Toch komt niet iedereen met cadeautjes naar school; iets dat Sanne Jonkheijm als leerkracht best begrijpt. „Een beetje ongemakkelijk”, vertelt Jonkheijm aan het AD over haar ervaringen. ,,Je doet gewoon je werk. Er is eigenlijk geen reden voor een cadeautje en je vraagt er niet om. Aan de andere kant is het een blijk van waardering.”

„Niet iedereen heeft geld voor grote cadeaus”, zegt moeder Evelien Stijger-Martens tegen Nu.nl. Het valt haar op dat ouders zich steeds meer uitsloven. „Het is een wedstrijd die niet alle ouders kunnen bijbenen. Een cadeau voor de juf of meester hoort niet voor verdeeldheid te zorgen. Daarbij doet de juf gewoon haar werk. Wel geef ik het gedurende het jaar complimenten. Dat waardeert ze meer dan een groot cadeau.”

