Daghoroscoop 29 april - Vrienden en geluk zullen je niet in de steek laten, Vissen!

VANDAAG JARIG

Als Stier ben je goed in het beheren van geld en als je roept dat het allemaal fout gaat, dan heb je meestal vrijwel niets verloren, of slechts iets minder winst gemaakt. Dit jaar zul je vermoedelijk minder interesse hebben voor je financiën; je loopbaan, status en positie gaan de hoofdrol spelen.

RAM

Ga na of je manier van geld verdienen en sparen wel efficiënt is. Je krijgt de kans mensen te ontmoeten die je in een betere richting kunnen sturen. Dat zal je in staat stellen een volgende stap te zetten naar de realisatie van jouw doelen.

STIER

Houd rekening met het onverwachte, dan ben je tenminste voorbereid. Rationeel denken hoeft niet tot resultaat te leiden. Ga in belangrijke zaken af op je intuïtie. Vrienden kunnen impulsief iets plannen of een spontaan feestje organiseren.

TWEELINGEN

De kosmos raad je aan je best te doen. Reken op de steun van superieuren. Een goed moment om meer verantwoordelijkheden op je te nemen. Geestkracht en vitaliteit stellen je in staat je te concentreren. Schrijvers zullen goed presteren.

KREEFT

Aan sociale gebeurtenissen kan een feestelijk tintje kleven. Een opwindende ervaring zal je de ogen openen voor nieuwe mogelijkheden. Vergeet je gsm, agenda of notebook niet zodat je nieuwe contacten kunt bereiken.

LEEUW

Alles wijst op een positieve en plezierige dag. Je kunt het druk hebben met werk en zakelijke kwesties. De kans is groot dat onderhandelingen en deals slagen. Reken op positief nieuws als je bezig bent om hogerop te klimmen.

MAAGD

Doe rustig aan. Verrassingen kunnen je uit jouw gewone doen halen en je later vandaag dwingen snel na te denken. Je kunt plotseling last krijgen van je rug; probeer deze zo min mogelijk te belasten als je zwaar fysiek werk moet doen.

WEEGSCHAAL

Jouw productiviteit kan een piek bereiken. Je behaalt het gewenste resultaat als jij jezelf volledig inzet voor iets waarbij je betrokken bent. Op financieel gebied behoren onverwachte ontwikkelingen tot de mogelijkheden.

SCHORPIOEN

Poets een goed humeur nog wat verder op en gebruik de mooie kansen die zich kunnen voordoen. Charme, diplomatie en de bereidheid om je nek uit te steken zijn een garantie voor succes. Je dierbaarste wens kan worden ingewilligd.

BOOGSCHUTTER

Blijf gebruik maken van de kracht die de kosmos jou biedt. Je zult niet te klagen hebben over een gebrek aan productiviteit. Bedenk een methode om meer geld te genereren. Verras je geliefde met een leuk weekend.

STEENBOK

Zelfvertrouwen en energie zullen je een gevoel van zekerheid en levensvreugde bezorgen. Het geluk staat aan jouw zijde, maar dat kan je slechts gedeeltelijk behoeden voor een foute planning. Leg anderen niet jouw wil op.

WATERMAN

Voor risico’s nemen met geld zul je niet snel zwichten. Maar, als je financiële trends in de gaten hebt gehouden kun je nu succes oogsten op de beurs. Investeer niet meer dan je mag verliezen. Blijf kalm als thuis ineens ruzie ontstaat.

VISSEN

Vrienden, geluk en energie zullen je niet in de steek laten. Vrienden en buren zullen een helpende hand bieden als dat nodig is en je zult er voor hen zijn om hetzelfde te doen. Zet geen domper op de dag door ruzie te maken met kinderen.

