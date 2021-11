Marjolein, met de M van Mohammed...

We hadden ooit een Zuid-Afrikaanse au pair. En in die tijd ook nog een vaste telefoon. Zo’n ding met een snoer dat je zo lekker om je vingers kon draaien tot het de verkeerde kant op ging krullen. Wat we nog niet hadden was mobieltjes, dus als er iemand belde en manlief en ik waren niet thuis, dan nam de au pair de telefoon op.

Hij houdt me voor de gek

Op een dag belde een belangrijk zakelijk contact met de vraag of hij teruggebeld kon worden. ’Wie kan ik zeggen dat er heeft gebeld?’, vroeg de au pair. ’Meneer Boomgaard’, zei de man, ’Bernard, Otto, Otto, Maria, Gerardus...’ ’Nou’, zei de au pair later, ’ik heb gewoon opgehangen. Die man dacht zeker dat ik gek was. Wie heeft er nou zoveel voornamen? Dat ie z’n moeder in de maling gaat nemen...’

Cruijffiaans

Kennelijk was de gewoonte om namen op deze manier te spellen niet doorgedrongen tot Zuid-Afrika, althans niet tot het gezin waaruit onze au pair kwam. Zelf heb ik het honderden keren gebruikt: Hurkmans; Hendrik, Utrecht, Richard, Karel, Maria, Anton, Nico, Simon... Dat het voornamelijk blanke mannennamen waren, is me daarbij nooit opgevallen. Soms moet je ergens met de haren worden bijgesleept om een misstand te zien. En dit is dus kennelijk een van die gevallen. Om met Cruijff te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Of eigenlijk: je hebt het pas door als je het ziet.

Ben ik zo weinig woke?

De vraag is: maar is het dan een vier jaar durend onderzoek en een heleboel investeringsgeld waard? Ik bedoel: als niemand het probleem ziet, moet het dan wel worden opgelost? Het heeft me echt beziggehouden deze week: was ik nou altijd zo ziende blind, zo weinig woke, zo naïef dat ik ontelbare keren dat alfabet heb opgedreund zonder een keer door te hebben dat ik stigmatiserend bezig was, hokjesdenken stimuleerde en de vrouwenzaak een slechte dienst bewees?

Afijn, Jill Mathon en Desiré van den Berg zagen het wel. „Ik zat met een instantie aan de telefoon. Daar moest ik iets uitspellen en toen kwam ik tot de realisatie dat het allemaal mannennamen waren”, vertelde Mathon in NOS Met het Oog op Morgen.

Zeynep in plaats van Zacharias

De twee dames gingen aan de slag met een hoogleraar taalkunde en hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw alfabet dat meer vrouwennamen bevat, maar ook ruimte biedt aan namen met een minder Westerse oorsprong. Zo wordt de Z in de toekomst niet meer vertegenwoordigt door Zacharias, maar door Zeynep. Dat laatste is een naam van Turkse oorsprong. In tegenstelling tot Zacharias dus, dat uit het Hebreeuws komt. Ik ken overigens geen hond die Zacharias heet, maar ik heb ook geen enkele Zeynep in mijn vriendenkring.

Hè nee, niet Caroline

Het mocht wat kosten, deze belangwekkende herziening van het alfabet. Maar daarin werd voorzien door feministisch platvorm De Bovengrondse. Ik probeer me er een voorstelling van te maken. Twee dames aan een tafeltje, een thermoskan thee in het midden en een schaal koekjes van de femivriendinnen om het gemoed vrolijk te houden. ’Wie kiezen we voor de C? Caroline?’ ’Hè nee, ik had een hele nare Caroline in de klas. En ook niet Celeste hoor. dat vind ik zo’n domme naam. Zo heet het hondje van mijn tante... Wat dacht je van Carol? Of anders Celine?’

Of is Zeynep met een C?

En dat dan vier jaar lang... Je kunt maar ergens mee bezig zijn. Om daarna weer een boel commotie te veroorzaken bij mensen die vinden dat er nu weer teveel vrouwen in de lijst staan. Of namen waarvan niemand weet met welke letter ze beginnen (dat Zeynep, is dat nou met een S of een C aan het begin? O... Zacharias, Eduard, Ypsilon, Nico, Eduard, Peter Aha, zeg dat dan meteen...)

De Z van Zout

Ik vraag me dan toch af waarom er niet meteen voor een geheel onzijdig alfabet is gekozen, als je er dan toch vier jaar aan besteedt: de A van Appel, de B van Bastaard, de C van Cello tot aan de Z van Zout. Wel zo praktisch. Was je meteen overal vanaf geweest en niemand die er aanstoot aan neemt. Geef me een dagje en ik ben er wel zo’n beetje. En dan koop ik nog zelf de koekjes ook. Hoewel aan de andere kant: is er überhaupt nog iemand die ooit zijn of haar naam zo spelt? Wie belt er eigenlijk nog anno 2021? Uiteindelijk typen we toch gewoon onze naam onderaan de app’jes...