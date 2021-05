Last van hooikoorts? Heb je dit al geprobeerd?

„Moeheid is een van de meest voorkomende symptomen van hooikoorts”, aldus Dr. Oude Elberink. „Daarnaast hebben veel hooikoortspatiënten last van niezen, jeukende en branderige ogen, een loopneus en in de loop van het seizoen een verstopte neus, waardoor vermoeidheid nog meer toeneemt. Een deel van de mensen krijgt astmatische klachten. Ze krijgen last van kortademigheid, piepende ademhaling en verminderde inspanningstolerantie.”

Wat te doen tegen hooikoorts

„Immunotherapie met allergenen is een therapie die je immuunsysteem gaat leren dat ze niet allergisch hoeft te reageren. Een allergeen is een stofje waar je allergisch voor kunt zijn. Bij hooikoorts zijn dit het pollen. Immunotherapie met allergenen is de oudste vorm van immunotherapie die er bestaat en wordt toegepast sinds het begin van de vorige eeuw. Vroeger kon dit alleen door het allergeen met een prikje in de arm te spuiten, tegenwoordig is in een aantal gevallen behandeling met smelttabletten ook een mogelijkheid.”

Bekijk ook: Meer kans op hooikoorts door hoge concentratie graspollen

Traject

„De prikvorm begint met een opbouwfase. In die fase krijg je wekelijks injecties met oplopende hoeveelheden van het allergeen. Na 7 tot 13 weken is de onderhoudsdosering bereikt en stap je over op maandelijkse injecties. Bij immunotherapie met smelttabletten komt iemand de eerste dag bij ons de tablet innemen om te kijken of er geen allergische reactie ontstaat. Als dat niet het geval is, moet deze tablet vervolgens dagelijks worden ingenomen. Om echt een verandering aan te brengen in het immuunsysteem moet je de immunotherapie 3 tot 5 jaar volhouden. Deze therapie triggert het immuunsysteem en laat zien dat het pollen een normaal stofje is waar het lichaam niet allergisch op hoeft te reageren.”

Succespercentage

„Als de behandeling geslaagd is, heb je een blijvende verandering in het immuunsysteem aangebracht. Over het algemeen slaagt bij 1 op de 3 mensen de behandeling volledig. Bij 1 op de 3 mensen heeft de behandeling effect en is de hooikoorts minder heftig en kunnen ze minderen met medicatie. In de overige groep blijkt de behandeling helaas niet effectief. Overigens is het succespercentage bij ons in het UMCG hoger, waarschijnlijk omdat we veel kritischer kijken of de behandeling bij iemand zinvol gaat zijn. Ook na het starten van de behandeling blijven wij de patiënt goed volgen, vooral omdat het belangrijk is dat ze trouw blijven aan de therapie om de slagingskans te vergroten.”

„De immunotherapie kan ook helpen bij allergische reacties op huisstofmijt, insecten en katten. Het komt ook wel eens voor dat deze behandeling wordt toegepast bij mensen die allergisch reageren op een bepaald medicijn, maar bij een medicijn allergie is het effect helaas nooit blijvend, maar kunnen we wel tijdelijk iemand niet allergisch laten reageren waardoor we het medicijn wel kunnen geven.”

Weinig bekend

Deze behandeling is lang niet bij iedereen bekend. „Gedegen bewijs over de effectiviteit van deze therapie kon jaren niet overhandigd worden. Vervolgens zijn er door de jaren heen veel nieuwe medicijnen ontwikkeld voor de behandeling van allergische klachten. Deze medicijnen werken vaak heel goed, waardoor de noodzaak om immunotherapie te geven minder werd. Deze medicijnen helpen echter zolang men deze gebruikt. Zodra je stopt, helpt het niet meer. Tegenwoordig zijn er een heleboel studies die de effectiviteit van immunotherapie aantonen.”

Vergoed

Over het algemeen wordt deze behandeling helemaal vergoed door de zorgverzekeraar. „Let wel goed op bij de basiszorgverzekeringen, deze vergoeden de behandeling niet altijd,” aldus Dr. Oude Elberink.