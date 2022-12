’Mijn kinderen hebben een pijnlijke voorkeur voor hun ene opa en oma’

„Ik heb een zoon van 8 en een dochter van 11”, schrijft Myrthe. „Al een paar jaar lang hebben zij overduidelijk een voorkeur voor mijn ouders, de ’lieve’ opa en oma. Ze blijven continu om hen vragen en gaan het allerliefst naar hen toe, omdat ze daar altijd leuke dingen doen – zeggen ze.”

„Naar hun andere opa en oma, de ouders van mijn man, kijken ze nauwelijks om. Ze gedragen zich zelfs een beetje bang in hun bijzijn en stribbelen een beetje tegen als we daar op bezoek gaan. Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik vind het heel pijnlijk voor de ouders van mijn man, maar ik vind het ook verkeerd om mijn kinderen ergens toe te dwingen.”

Niet materialistisch

Concurrentie tussen opa’s en oma’s is, vanwege het grote belang dat zij spelen in het leven van de kleinkinderen, altijd vervelend. Dat vindt familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. De reden achter de voorkeur van haar kinderen moet Myrthe in elk geval niet zoeken in het ’materialistische’, zegt ze. „Het kan kinderen echt niet zo veel schelen dat ze met de ene opa en oma op een verre reis gaan, en met de andere naar een volkstuintje. In het contact met opa’s en oma’s gaat het om toewijding, onvoorwaardelijke liefde, aandacht en veiligheid.”

Veilig en vertrouwd

„Het kan in deze situatie dus zo zijn dat ze zich bij de ene opa en oma veiliger en vertrouwder voelen dan bij de andere. Dat komt waarschijnlijk doordat de moeder dat gevoel ook meer uitstraalt in de nabijheid van haar ouders. Kinderen nemen dat over. Bij het andere grootouderechtpaar is zij de schoondochter. Je moet je wel héél vertrouwd voelen wil je je daar net zo thuis voelen als bij je eigen ouders. Je neemt bij hen een andere houding aan, en je kinderen voelen dat.”

Alleen met vader

Van den Eerenbeemt vraagt zich af of deze kinderen ook weleens alléén met Myrthe’s man naar zijn ouders gaan. „Ik zou adviseren om dat eens een paar keer te doen. Een paar korte bezoekjes waarbij hij de zoon in huis is en het vertrouwde gevoel dat hij bij zijn ouders heeft, over te brengen op de kinderen. Dit heeft natuurlijk alleen zin als hij een goede band met zijn ouders heeft, want denk maar niet dat kinderen niets merken van eventueel verzet. In een volgende fase kun je de kinderen daar ook eens alleen laten, mits ze zich daar echt veilig voelen. Als je merkt dat ze er echt niet willen zijn, moet je erbij blijven. Je moet kinderen inderdaad niet dwingen.”

Houding aanpassen

Myrthe’s eigen houding tegenover haar schoonouders kan ook het verschil maken, legt Van den Eerenbeemt uit. „Als je kinderen tegenstribbelen, ga daar dan niet in mee. Als je zegt: ’Ja, oma is inderdaad vaak chagrijnig…’ of ’Ik wéét dat je altijd netjes moet zijn daar, maar…’ bevestig je dat het daar niet leuk is. Dan hoef je ook niet van je kinderen te verwachten dat ze zich anders gaan gedragen. Probeer daarom zelf te laten merken dat jij het leuk vindt om naar ze toe te gaan en neem de kinderen daarin mee. ’Kom, oma en ik gaan een appeltaart bakken en we zouden het heel leuk vinden als jullie meedoen’: zoiets kan een heel goede eerste stap tot toenadering zijn. Het is namelijk echt nog lang niet verloren, maar je moet wel in deze relatie investeren.”