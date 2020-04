’Ik heb geen zin in mijn man’

Lieve Sabine, we zitten nu ruim een maand binnen en precies zo lang heb ik ook al geen seks met mijn man gehad. Ik kan me er simpelweg niet toe zetten. Ik ben de hele dag al schooljuf voor de kinderen, daarnaast verzorgster voor de buurvrouw waar ik ook iedere avond voor kook en dan lig ik er om 21 uur ’s avonds eigenlijk wel af. Ik wil alleen nog maar een beetje stom televisiekijken, soms nog even lekker in een warm bad en daarna slapen. Ik heb totaal geen zin in seks of in mijn man. Ik masturbeer ook niet trouwens. Het is gewoon even helemaal klaar op dat gebied.

Nu is het niet zo dat wij vóór de coronacrisis een heel spetterend seksleven hadden; we deden het misschien twee keer per maand. Ik heb mijn man daar ook nooit over horen klagen en ik vond het zelf allemaal ook - letterlijk en figuurlijk - bevredigend genoeg. Maar nu zei hij van de week dat hij de intimiteit tussen ons mist. Maar ik moet er gewoon even niet aan denken. Sorry. Mijn hoofd staat er niet naar en ik heb zelfs de behoefte niet om zin te máken....

Sabine: „Tja, het is ook wel begrijpelijk vind ik. Minder zin in seks hebben, kan verschillende oorzaken hebben. Eigenlijk is alles wat ervoor zorgt dat jij niet lekker in je vel zit van invloed op jouw seksbehoefte. De coronasituatie, het thuisonderwijs... Stressvolle zaken met een direct effect op jouw gemoedstoestand en dus ook jouw libido. En het is toch ook helemaal niet zo dramatisch om het een maandje niet te doen? Ik hoop alleen niet dat je man en jij er ruzie door krijgen, want het lijkt me dat hij ook wel begrip kan opbrengen voor jouw gevoelens.”

„Je moet nooit tegen je zin in vrijen, dat staat buiten kijf. Maar wist je dat je door het hebben van seks en intimiteit ook je stresshormoon verlaagt? Je maakt dan oxytocine aan waardoor je je meteen een beetje beter voelt. Dat je man aangeeft de intimiteit tussen jullie te missen is wel een serieus punt. Dat gaat misschien niet alleen maar over seks. Hij heeft misschien meer behoefte dan normaal om zich met jou verbonden te voelen. Jij kent drukke tijden, maar híj zal zich ook zorgen maken over de algehele situatie. Misschien is het een idee om toch iets meer tijd voor elkaar vrij te maken?”

„Je hoeft geen seks te hebben om toch een vorm van intimiteit tussen elkaar te voelen: praat samen, speel een spelletje, kruip lekker tegen elkaar aan om een ’beetje stom’ tv te kijken... Elkaar meer aandacht geven, kan de hartstocht ook weer doen oplaaien. Maar begin met praten. Vertel je man wat jou allemaal bezighoudt, waarover je je druk maakt. Misschien komt hij ook wel met zaken waarbij jij hem kan helpen? Je bent in deze tijd toch wat meer op elkaar aangewezen. Ik hoop dat jullie eruit komen. Succes!”

Heb jij ook een probleem voor Lieve Sabine? Stel deze dan hier anoniem!