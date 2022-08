’Mijn vriend kijkt porno en ik heb daar moeite mee’

De eerste twee jaar leek onze relatie een sprookje. Hij was lief en zorgzaam en beweerde dat ik alles voor hem ben. Hij was lang alleen geweest en blij dat hij mij tegen was gekomen.

We deden leuke dingen en gingen regelmatig op vakantie. Ook op seksueel gebied hadden we een enorme klik. Mijn geluk leek niet op te kunnen; ik had mijn droomman gevonden!

Porno

We konden over alles praten, geen onderwerp was taboe. Hij vertelde dat hij in zijn vrijgezellentijd weleens porno keek. En polste of ik dat raar vond. Ik zocht daar niets raars achter, een man alleen moet toch iets...

Toch klonk er vanaf dat moment in mijn achterhoofd een zeurderig stemmetje. We woonden in die tijd niet samen, maar zagen elkaar vrijwel dagelijks en hij bleef vaak bij mij slapen. Op sommige avonden ging hij alleen even weg om iets te regelen.

Weinig

Dat ’snel’ duurde soms behoorlijk lang voor mijn gevoel, maar ook daar zocht ik niet direct iets achter. Al merkte ik in die tijd wel dat in bed onze relatie aan het veranderen was.

Hoe we in het begin niet van elkaar konden afblijven, zo weinig gebeurde er nu. Ik vroeg weleens of er iets was, maar dan schudde hij zijn hoofd. Hij had het hooguit druk op zijn werk.

Internetgeschiedenis

Toch zei mijn gevoel iets anders. Ik wist de code van zijn computer en op een dag checkte ik zijn internetgeschiedenis en schrok me rot; vrijwel elke dag had hij porno gekeken, vroeg in de ochtend en/of laat in de avond!

Toen ik hem ermee confronteerde, was zijn enige reactie: ’Dat doet toch iedere man? Dus maak je niet druk, het heeft niets met jou te maken.’

Videotheek

Op een dag moest ik iets bij hem thuis ophalen. Zijn kamer leek wel een videotheek, overal zag ik dvd’s met ranzige titels. Hierbij vergeleken was het kijken van porno op zijn pc niks! Waarom deed hij dit? Ik wist zeker dat dit er voorheen niet lag.

Overstuur ben ik daar weggegaan, wist mezelf geen raad. Voelde me zo onzeker, verraden en vies. Was dit mijn vriend die me steeds vertelde dat hij geen andere vrouw zou willen, dat ik alles voor hem was?

Opgelucht

’s Nachts, als hij sliep, liepen de tranen over mijn wangen en ik wilde niet meer dat hij me aanraakte. Toen ik wat rustiger was geworden, heb ik hem verteld waarmee ik zat. We konden tenslotte toch altijd alles bespreken?

Hij schrok, maar was ook opgelucht dat ik het had ontdekt. Hij vond het erg dat hij mij daarmee verdriet deed en beloofde alles weg te doen. Ik wilde hem zo graag geloven. Lange tijd leek het goed te gaan.

Trouwen

Maar als hij nu weggaat voor een boodschap en hij blijft iets langer weg dan normaal, dan spoken de beelden van zijn ’pornokamer’ door mijn hoofd. Is dit normaal, zijn veel mannen zo?

Hoewel we het zelfs over trouwen en kinderen hebben gehad, weet ik niet of ik dit nog langer aankan. Ik heb namelijk geen vertrouwen meer in hem. Wat is er nog meer dat ik niet weet?

Jij op VROUW.nl

Wil jij ook eens iets opbiechten, mail dan jouw verhaal naar oproep@vrouw.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.