'In deze wereld moet je wel je bekkie bij je hebben'

Viswijven, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar deze vrouw is nou eenmaal dag en nacht met vis bezig. Wat vindt ze daar eigenlijk zo boeiend aan? Visverkoper Wendy van Velzen (35) zit al jaren in de vis en runt haar eigen zaak, Zeevishandel Beet. Ze is single.