Geloof jij in alternatieve geneeswijzen of is het geldklopperij?

Levi heeft het in zijn column over een zalf van Dr. Vogel tegen blauwe plekken bij kinderen, die volgens hem net zo goed (of slecht) zou werken als smeerkaas: ’Kinderen maken weleens een buiteling en kunnen daarbij een bloeduitstorting oplopen. (...) Volkomen onschuldig en gaat vanzelf weer over.’

’Vogel denkt de helpende hand te bieden door die arme koters drie keer per dag in te smeren met een prijzig zalfje (waarbij het geadviseerde stevig inmasseren wellicht verantwoordelijk is voor het hele effect, als dat er al is). Je kunt je kind ook met smeerkaas inwrijven voor eenzelfde werkzaamheid, net zo goed en stukken goedkoper’, zo valt te lezen in het Parool.

Besodemieteren

Volgens Levi laten veel mensen zich willens en wetens besodemieteren door alternatieve genezers. ’Naar schatting gebruiken miljoenen Nederlanders dit soort middeltjes en voedingssupplementen en geven we er samen jaarlijks een kleine miljard euro aan uit.’

Placebo-effect?

Er bestaan vele verschillende soorten alternatieve geneeswijzen, zoals chiropractie, acupunctuur en homeopathie. ’Veel van de beleefde positieve effecten berusten waarschijnlijk op hoop of verwachting’, aldus Levi. Een placebo-effect noemt hij het. Levi denkt dat mensen hun geld verspillen aan alternatieve geneeswijzen om zo een ongezonde leefstijl te compenseren; ze hopen hun gezondheid ermee te stimuleren.

