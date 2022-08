Brunswijk zegt in zijn verklaring dat hij geen open huwelijk heeft, maar dat hij wel bepaalde afspraken heeft gemaakt met zijn vrouw. „Mensen die mij hebben zien zoenen met een andere dame… Dat klopt, en Ayla stond ernaast te zoenen met een andere dame. Moeilijk voor te stellen voor velen van jullie, maar dat is niet erg”, verklaart hij op Instagram. „Je bent pas vrij als je niet in een hokje past.”

Open relatie

Mensen met een open huwelijk of een open relatie hebben met hun partner afgesproken dat je ook met een ander mag zoenen, daten of seks hebben. Uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het opiniepanel van EenVandaag, blijkt dat 24 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 34 jaar wel openstaat voor een open relatie. 13 procent ziet een polyamoreuze relatie wel zitten, een relatievorm waarbij je meerdere verhoudingen tegelijk hebt en ook met zijn drieën samen kunt zijn.

Van de mensen die een polyamoreuze of open relatie hebben, vindt 85 procent het onderhouden ervan niet ingewikkeld. In een open of polyamoreuze relatie bestaat vreemdgaan nog steeds als je de regels met je partner overschrijdt. 80 procent van de mensen binnen zo’n relatie zegt dan ook goede afspraken te hebben over wat zijn of haar partner wel of niet mag.

Reacties

Twitteraar petitredhead zou haar partner nooit delen.

Mariëlle van Dijk vindt een open relatie prima kunnen en heeft er zelf ook een gehad.

Praat mee

Mag jouw partner zoenen met een ander? Omdat het vrijheid zou kunnen bieden of misschien zelfs extra plezier? Of zou jij hem of haar nooit willen delen? Praat mee op onze Facebookpagina!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.