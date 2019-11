Ellie Lust: Donaldje blijft mijn grootste politieverdriet

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

De carrière van Ellie Lust (53) begon gek genoeg bij deze krant. Op haar eerste werkdag moest ze ter plaatse komen in het pand van De Telegraaf, toen daar een slachtoffer van een steekincident bloedend was komen binnenlopen. Nu, 31 jaar later, heeft Ellie een punt achter haar loopbaan bij de politie gezet. Maar de letterlijke punt kon ze naar eigen zeggen pas zetten aan het einde van haar boek Mijn jaren bij de politie. We legden haar enkele opmerkelijke uitspraken uit het boek voor.