’Alleen ikzelf bepaal wie ik ben’

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat, huidskleur en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week ex-topmodel en yogalerares Nancy Neede (55).

Voel jij je leeftijd?

„Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ’je leeftijd voelen’ inhoudt. Ik voel wel - nu ik ouder ben - dat ik in mijn kracht sta. De rust die ik nu ervaar zou ik echt niet willen inruilen voor mijn jongere zelf.”

Heb jij een beautygeheim?

„Nee, ik heb goeie genen gekregen van beide ouders. Ik maak mijn ogen schoon en was mijn gezicht met douchecrème. Voor mij zit schoonheid niet in de afwezigheid van een rimpel hier of daar. Ik kan een persoon met rimpels ontzettend mooi vinden; schoonheid komt van binnenuit.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Nee, meestal schatten mensen mij jonger.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen, want die spreken boekdelen. Ik vind het gezegde Eyes are the mirror of the soul dan ook erg mooi.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met dat ik ’spontaan’ zwaarder word. Ik geef vijf dagen in de week yogales - ’s ochtends en ’s avonds - waarvan veel hotyoga-lessen. Je zou denken dat ik genoeg beweging krijg, toch denkt mijn lichaam daar duidelijk anders over.”

Nancy Neede Ⓒ Martika de Sanders

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met hoe ik als docent naar mijn mensen ben. Ik heb veel mensen in mijn lessen. Ik wil dat mijn mensen het gevoel hebben dat ze gezien worden in mijn les. Zodra iemand na de les naar mij toekomt omdat hij/zij ergens mee zit, zal ik altijd tijd maken. Lukt het op dat moment niet dan maak ik gelijk een afspraak. En als ik tijdens de les iets merk, geef ik iemand extra aandacht zonder dat het overweldigt.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik heb nooit dromen gehad over later, leef al sinds kleins af aan in het hier en nu. Ik ben nu eigenlijk meer bezig om dingen bewust neer te zetten.”

Wat houdt je jong?

„Niet in negativiteit blijven hangen. Er zijn heftige dingen die je even kunnen verlammen het moment waarop ze je overkomen. Voor mij is het dan: ’Dit zijn de kaarten die ik heb gekregen’. En vervolgens kijk ik hoe ik daar dan het best mee kan omgaan. En ook veel lachen houdt mij jong.”

Heb je een levensles die je wilt delen?

„Ik heb meerdere levenslessen maar de belangrijkste: ’Laat niemand bepalen wie jij bent’. Want alleen jij bepaalt dat.”

