’Ik voel me hartstikke buitengesloten; waar is de inclusiviteit?’

Dat ben ik ook. Wit als sneeuw. Ik ging ooit een maand naar Zuid-Frankrijk om als kleuterleidster te werken in een vakantiekamp. De hele dag stond ik in de zee om in de gaten te houden of er niet een klein Fransoosje kopje onder ging. Pal in de zon. Ik kwam terug in Nederland en mijn vrienden zeiden: ’ben je niet op vakantie geweest? Je bent nog zo wit.’ Ik kan uren op een strandstoel liggen en ik krijg hooguit wat rozere wangen (en knallende koppijn). Net als mijn dochter, dezelfde genen. Witte huid, lichte ogen, donkere krullen. Daar kom je niet ver mee als sprookjesprinses; het Ierse/Bretonse type. Daar hadden de Gebroeders Grimm het kennelijk niet zo op.

Een huid, zo wit als sneeuw

Ariel heeft prachtige rode lokken, Assepoester en Doornroosje en Elsa zijn blond, in de Disneyversie is de kikkerprinses van afro-Amerikaanse afkomst. Er is slechts één prinses met een huid zo wit als sneeuw en haren zo zwart als ebbenhout. Gaat er al een belletje rinkelen? Ziet u het ook voor u: die moeder die zit te borduren in het raamkozijn, in haar vinger prikt en dat er dan een druppel bloed op de sneeuw valt. Zo wil ze dat haar dochter eruit ziet: zwarte haren, een witte huid en rode lippen. En jawel, daar hebben we mijn rolmodel. Ik ben geen Elsa of Belle, ik ben Sneeuwwitje. Sterker nog, zo werd ik ook genoemd door mijn klasgenoten in 6 VWO.

Hoog #metoo-gehalte

Afijn, terug naar de commotie in sprookjesland. Disney wil ook van de allereerste avondvullende tekenfilm die ze ooit maakten, Sneeuwwitje dus, een reallife versie gaan maken. Het verhaal van het prinsesje dat terechtkomt bij zeven dwergen, een hap neemt van een vergiftigde appel en wordt wakker gekust door een prins wordt dan gespeeld door echte mensen. Of dat van die prins ook deze versie haalt, is natuurlijk afwachten. Het heeft toch een beetje een hoog #metoo-gehalte, zo’n slapend meisje dat onzedelijk wordt betast door een vent die ze nog nooit heeft ontmoet.

Die zeven dwergen, da’s niet woke

Wat de versie zeker niet haalt: de zeven dwergen. En dat komt allemaal door Peter Dinklage, de klein uitgewassen acteur die in Game of Thrones furore maakte, mede door zijn geringe lengte (eerlijk? Ik had zelfs een beetje een crush op hem). Hij hoorde van de filmplannen en sloeg alarm. Wat hem betreft is het volslagen achterhaald en discriminerend om ‘kleine mensen’ te portretteren die zich in een bos verstoppen in een grot.

’Daar gaat mijn droomrol’

Acteur Dylan Postl, zelf ook geboren met dwerggroei is het daar totaal niet mee eens. ’Lekker Peter’, schreef hij in The Daily Mail, ’ dankzij jou en het daarop volgende woke-gedrag van Disney (die nu heeft besloten het hele concept ‘dwergen’ te laten vallen), lopen nou 7 kleine mensen een mooie rol mis. En doe volgende keer je huiswerk: de dwergen in het sprookje wonen niet in een grot, maar in een cottage, zitten in de diamanthandel en zijn meer dan financieel onafhankelijk. En dan nemen ze ook nog belangeloos een dakloos meisje in huis. Hoezo worden kleine mensen gestigmatiseerd in dit sprookje?’

Sneeuwwitje is een latina?

Ik snap zijn standpunt. Maar ik ga me hier niet mengen in een ruzie tussen mensen die nog kleiner zijn dan ik met mijn 1.62m. Want er is meer beladen woke-nieuws over de aanstaande rolprent. En daar hoor ik niemand over. In de nieuwe film wordt de rol van Sneeuwwitje ingevuld door een latina! WTF???

Sneewwitje is geen Olijfje

Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen vrouwen uit Zuid-Amerika. Man, man, man, ik wou willen dat ik eruit zag als J-Lo, of Selma Hayek, met zo’n prachtige olijfbruine huid. Maar ja, dat zie ik nou eenmaal niet. Ik zie eruit als Sneeuwwitje, de originele dus. Wat is er mis met een bleke huid en zwart haar? De hele naam van de betreffende sprookjesfiguur is gebaseerd op haar uiterlijk. Ze heet Sneeuwwitje, niet Olijfje.

Daar gaat mijn rolmodel

Ik voel me een beetje zelf gecanceld. Waarom mogen prinsessen ineens geen huid meer hebben die wit is als sneeuw en haar zo zwart als ebbenhout? Kan ik er wat aan doen dat ik niet blond ben geboren of in een warm en zonnig land? Er is een hele rits aan sprookjes uit 1001 Nacht, waar je prinsessen met een exotischer uiterlijk voor kunt inzetten. Sneeuwwitje was nou net die ene waar mijn dochter en ik zich aan op konden trekken. Eentje van de goeie kant. De overige lijkbleke zwartharigen zijn namelijk altijd de heks (101 Dalmatiërs, Rapunzel, Doornroosje, Madam Mikmak). Mogen wij ook een keer de hoofdrol in een sprookje?

Echt jongens, prima, al dat woke-gedoe en geroeptoeter over inclusiviteit, maar waar is de inclusiviteit van de witte brunette? Ik voel me hartstikke buitengesloten.