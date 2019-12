Sameena kwam als 18-jarige in de prostitutie terecht

Links dj Frank van der Lende, midden Sameena en rechts Eva Koreman. Ⓒ Eigen foto

In het kader van 3FM ’Serious Request: The Lifeline’ wordt er dinsdag 24 december honderd kilometer hardgelopen, om geld op te halen voor actie tegen de mensenhandel. Sameena van der Mijden (28) – die samen met een huisgenoot het traject gaat afleggen – weet alles van mensenhandel af. Ze was namelijk meer dan twee jaar in handen van een loverboy.