Opgekrabbeld na een depressie: ’Ik heb mezelf beter gemaakt’

’Elke dag dacht ik: wat als ik er niet meer ben?’ Ⓒ Sasha Lambert

Je droom valt in duigen of je ziet je gezinsleven in rook opgaan… Opkrabbelen na een depressie, faillissement of scheiding is niet makkelijk. Daar weten Daniëlle Carati (36), Natalie Sylvette Bakker (44) en Marjolein Vaders (51) alles van. Toch kwamen ze er sterker uit. Vandaag het verhaal van Daniëlle: van kleins af aan worstelde zij met depressies en later ook met verslaving. Sinds ze haar slechte dagen accepteert, schijnt vooral de zon. Ze is getrouwd, heeft een zoon (7 maanden) en werkt als coach.