Daghoroscoop 10 juli

VANDAAG JARIG

Bent u vrijgezel dan is de kans reëel dat u dit jaar in het huwelijksbootje stapt – uw probleem kan echter zijn: met wie? Te veel keus kan verwarrend zijn, maar er zijn ergere dingen in het leven. Hebt u een partner, dan zult u meer onder de mensen zijn, en kan die relatie worden getest.

RAM

Creatieve belangen worden gunstig beïnvloed en activiteiten met kinderen eveneens. Aan problemen van de laatste tijd komt een eind en uw positieve stemming zal op anderen afstralen. Neem uw gezin mee voor een uitstapje.

STIER

Twijfel niet aan uw communicatieve vaardigheden; u bent goed in staat uzelf te verkopen. Er kan u een nieuwe zakelijke kans worden geboden waarmee u eer kunt inleggen. Vier vanavond iets in huiselijke kring of ga stappen met vrienden.

TWEELINGEN

U kunt bij uw werkzaamheden worden gehinderd door mensen die proberen misbruik van u te maken. Nieuws kan u ertoe brengen een plan uit te voeren dat u al een tijdje overweegt. Ga zoveel mogelijk af op uw zakelijke intuïtie.

KREEFT

U kunt te ongeduldig zijn om uw werk goed te doen. Houd rekening met ruzie over geld of een openstaande rekening. U kunt onbewust iemand een goed advies geven. Een onverwacht telefoontje kan de dag een leuke wending geven.

LEEUW

Als persoonlijke of professionele relaties uw leven domineren moet u daar verandering in brengen. Kom op voor uw rechten en overtuiging als u ongevraagd verantwoordelijkheden krijgt toegeschoven. Bescherm uw gezondheid.

MAAGD

Onverwachte uitgaven kunnen met familie te maken hebben en een afspraak met de bank of een makelaar kan niet het gewenste resultaat opleveren. Een uitwisseling van ideeën zal u aan het denken zetten over uw doelstellingen.

WEEGSCHAAL

U zult gemotiveerd zijn en er kunnen deuren voor u opengaan die naar financiële voorspoed leiden. Geniet van gesprekken met oude bekenden en de warme ontvangst die u kan worden bereid, maar beloof niet te veel. Zet plannen door.

SCHORPIOEN

U kunt in het middelpunt van de belangstelling terechtkomen; schrik niet, geniet ervan. Gedraag u als zodanig als anderen u als leidinggever zien. Ook als u goed voor uzelf zorgt kunt u zich zorgen maken over uw gezondheid.

BOOGSCHUTTER

U zult de hemel te rijk zijn als u leuke uitnodigingen krijgt die u in staat stellen als een vlinder door het leven te fladderen. Maak u geen zorgen over uw garderobe; trek gewoon iets aan, overdrijf niet en geniet.

STEENBOK

Door uw wensen en verwachtingen met iemand te bespreken krijgt u er weer zin in. Het is altijd nuttig om te horen wat anderen hebben mee- of doorgemaakt zodat u een eventueel vervelende fase kunt overslaan.

WATERMAN

Een prima dag om te solliciteren naar een andere baan binnen uw bedrijf. Financiële steun voor een nieuwe zaak of onderneming lijkt nu haalbaar. Kleedt u met zorgt als u vandaag een bijeenkomst bezoekt; er wordt op u gelet.

VISSEN

Uw enthousiasme zal zowel thuis als op het werk aanstekelijk werken. Maak een optimaal gebruik van alle positieve straling om u heen. De liefde van uw partner is zuiver, ga daar niet slordig mee om. Bied excuses aan voor fouten.