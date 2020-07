’Moet ik ingrijpen in het uitgavenpatroon van mijn dochter (13)?’

door Yara Hooglugt

Aïsha schrijft: „Mijn dochter (13) is nogal eens geneigd om aankopen te doen die een maand later alweer onderin een kast liggen te verstoffen. En dan heb ik het niet over haarspeldjes van een paar euro, maar over grote uitgaven van soms wel 100 euro. Ik vind dat ze betere overwegingen moet maken en betwijfel of ik haar wel de volledige verantwoordelijkheid over haar financiën wil geven. Is mijn gedachte terecht?”

Fouten maken

Kindercoach Charlotte Borggreve is resoluut: een kind moet leren om fouten te maken - óók wat hun uitgaven betreft. „Natuurlijk kun jij als opvoeder afspraken maken en de beslissingen van je kind bespreekbaar maken, maar het is wel belangrijk dat je je kind die beslissingen dus ook zelf laat nemen.”

„Gaat het om zakgeld dat jij je kind maandelijks geeft? Dan kun je afspreken wat je dochter daar wel en niet voor kan/mag kopen. Voor een paar tientjes per maand kan ze dan zo nu en dan wat lekkers kopen op school, en kleine accessoires. Of dat daadwerkelijk gebeurt en wat er precies met het geld gebeurt, moet ze alsnog zelf weten.”

Verstoft jurkje

Het gaat er volgens Borggreve namelijk om dat je als ouder wel een kader kunt schetsen, maar dat vooral niet voor je kind gaat invullen - zelfs als dat grotere uitgaven betreft waarvan jij denkt dat je kind er later spijt van gaat krijgen. „Als dat ene jurkje, dat ze zo graag wilde omdat haar vriendinnetje hem ook had, een tijdje later nooit meer uit de kast komt, moet ze zelf ondervinden dat dat dus een verkeerde overweging is geweest. Je kunt er vervolgens natuurlijk wel over in gesprek gaan, of haar bijvoorbeeld op het jurkje wijzen wanneer jullie een verjaardag hebben en zij ’niets heeft om aan te trekken’. Eigen fouten herinnert een kind zich later veel beter dan wanneer jij haar als ouder vóór bent. Daarvan leert ze ook meer.”

Niet veroordelen

„Een gesprek over haar beslissingen kan ook nuttig zijn. Je kunt zo’n jurkje bijvoorbeeld aangrijpen om in gesprek te gaan over haar normen en waarden en haar prikkelende vragen te stellen - zonder streng of veroordelend te zijn! ’Hoe komt het dat je het jurkje niet meer aantrekt?’, ’Waarom wilde je het destrijds hebben?’, ’Is het belangrijk voor je dat je meegaat met wat je vriendinnetje doet?’, ’Hoe voelde je je toen je het destijds aanhad?’... Op deze manier heb je prima aanknopingspunten om haar tot inzichten te laten komen en zelfstandig te worden. Begeleiding blijft belangrijk.”