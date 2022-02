’Kanker heeft mijn uiterlijk veranderd. Wat te doen?’

Nieuwe stijl

„Ik weet maar al te goed wat je bedoelt. In mijn vriendinnen- en familiekring heb ik de situatie meerdere malen van dichtbij meegemaakt. Met slechte en goede aflopen. Maar met als gemene deler dat je uiterlijk inderdaad met de ziekte mee verandert, ook al is dat soms maar tijdelijk.

In veel gevallen is het echter wel zo dat je vanaf het moment dat je haar verliest, sowieso noodgedwongen overstapt naar een nieuwe look. Voor veel vrouwen betekent dat soms ook een toaal nieuwe stijl qua kleding. Wat ik gemerkt heb, is dat vrouwen met kanker ook erg met hun uiterlijk bezig zijn. Je voelt je immers al ziek en dan is het nog eens extra confronterend om niet meer naar jezelf in de spiegel te durven kijken.

Hoe onbelangrijk het uiterlijk ook mag lijken in vergelijking met de impact van de ziekte, het telt zeker mee. En gelukkig zijn er heel wat opties om het uiterlijk te verbeteren waardoor je je als kankerpatiënt ook iets prettiger kunt gaan voelen.

Krachtige coupe

Mijn vriendin Odette werd toen ze ziek was niet direct kaal. In eerste instantie bleef het haar nog behouden, maar daarna was dat over. De korte ’stekeltjescoupe’ stond haar echter heel krachtig en ze was er best content mee, vooral na het gedoe met haarmutsjes, sjaals en zelfs mutsjes met eigen haar. We zijn ook nog overgegaan tot het passen van diverse pruiken en hebben er ook eentje aangeschaft.

Helaas kende ik toen eigenaresse Kitty Verhagen van het Huid- en haarinstituut uit Poeldijk nog niet. Toen ik daar was voor een hoofdhuidmassage en hoofdscrub-sessie liet ze mij terloops zien welke pruiken zij maken (en onderhouden, met een maandelijkse wasbeurt bijvoorbeeld) voor vrouwen met kanker of mensen die daarna een haarstuk aangemeten krijgen, omdat hun haar niet meer zo vol is - of die te maken krijgen met alopecia (permanente kaalheid op bepaalde plekken).

Complimenten

Bovendien gaat het hier niet om losse pruiken, maar haarstukken die op het hoofd worden vastgezet met een speciale techniek. Heel belangrijk, want het op- en afdoen van een haarstuk betekent dat je iedere keer als kankerpatiënt weer met je ziekte wordt geconfronteerd. Dit is echt een enorm verschil en geeft de meeste vrouwen heel veel houvast en maakt ze zelfverzekerder, dus dit is absoluut een aanrader.

Verbaasd was ik ook over de vele looks die Kitty mij liet zien op model Florence (op de foto hieronder), die meerdere pruiken kocht tijdens haar ziekte en deze regelmatig afwisselt. Ze stonden haar allemaal goed en het unieke was ook dat elke pruik weer voor een totaal andere look zorgde.

Zo kan het dus ook gebeuren dat je na het kiezen van dat nieuwe kapsel ook voor een bijpassende nieuwe kledingstijl gaat.Voor sommige vrouwen, zoals bijvoorbeeld Florence, is dit ook hét moment om de vaste look die al tientallen jaren meegaat, eens te onderbreken. Zeker weten dat ze daar veel complimenten op heeft gekregen.

Zachte materialen

Bij mijn nicht Silke uit Duitsland, die helaas ook kanker kreeg maar intussen is genezen, merkte ik dat ze liever voor haar eigen haar korte haar koos en dit - zolang het wat gegroeid was - direct in de bekende donkerbruine kleur van haar voormalige lange lokken verfde. Maar haar stoere nieuwe look staat haar zo goed!

We kozen samen voor een nieuwe bril bij het nieuwe kapsel, lekker oversized want ze mag immers gezien worden, en dit oogt heel krachtig. Daarnaast ging ze ook voor een andere kledingstijl en koos ze liever voor zachte, soepele materialen waar ze zich ’geborgen’ in voelde.

Zelfs haar spijkerbroek werd een soft stretchmodel, het ’harde’ denim van weleer kon ze niet meer verdragen. Maar hobbezakken, joggingpakken en andere niet fashionable items, waren en zijn voor haar taboe. Ze wilde wel in stijl op haar chemo-afspraken komen en zich buiten de deur kunnen vertonen.

Tien jaar jonger

Bijzonder vond ik haar keus om voor strakke kleding te kiezen om juist haar vrouwelijkheid te tonen. Strakke jurken en rechte broeken met vrouwelijke tuniekjes werden haar nieuwe handelsmerk, die in combinatie met haar korte haren heel stoer ogen. Hoge hakken draagt ze nog sporadisch, maar gympen en stoere bikerlaarzen heeft ze nu ook in de kast. En heel eerlijk? Ze oogt op slag wel tien jaar jonger door haar nieuwe uiterlijk.

Vanaf het begin van haar ziekte gaf ik haar bovendien een spoedcursus make-uppen (in Nederland ook te volgen via Lookgoodfeelbetter). Met als eerste doel: een strakke, stevige eyeliner boven het oog te tekenen, zodat haar uitgevallen wimpers eigenlijk niet eens zoveel opvielen. Evenals het bijtekenen van de wenkbrauwen; wel in een lichtere variant dan haar oorspronkelijke kleur, want dat maakt wat minder hard en dan valt het ook niet zo op dat er her en der haartjes zijn weggevallen.

En tot slot de rode lippenstift, dit is haar niewe handelsmerk. Want om een beetje af te leiden van de blekere huid tijdens de ziekte, was die knalrode lip perfect.

Tepeltatoeage

Een andere uiterlijke aanpassing die je niet direct ziet als je niet uit de kleren gaat, is de tepeltatoeage die tegenwoordig steeds vaker wordt toegepast. Voor de vrouw in kwestie kan dit een wereld van verschil zijn, omdat de geopereerde borst(en) zodoende niet direct herkenbaar zijn. En na een eventuele operatie is deze oplossing de laatste finishing om de borst er toch weer zo normaal mogelijk uit te laten zien.

Janny Hanegraaf van Permanent Mooi is specialist permanente make-up en medische tatoeage. ’Ik doe enorm dankbaar werk, want mijn klanten voelen zich verminkt zonder tepels na een borstamputatie en durven niet meer in de spiegel te kijken. Ik tatoeer deze weer dus weer terug en probeer zodoende de borsten te ’restaureren’.

Daarnaast teken ik ook wenkbrauwen en eyeliners, want zonder haar zie je er ook ongewenst ziek uit. Mij gaat het er vooral om dat mensen weer blij naar zichzelf kijken in de spiegel. Jezelf even niet ziek voelen is namelijk zo belangrijk! Hun reactie is dan ook meestal: dit had ik veel eerder moeten doen!”’

