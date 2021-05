Aranka’s huis in Portugal werd verwoest door een bosbrand: ’Er stond niets meer’

Binnenland

De Jonge: waarschijnlijk tóch pas reizen na volledige vaccinatie

Het is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschijnlijk dat vrij reizen in Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland.