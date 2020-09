Ook Colette’s zoontje (3) verdronk: Mensen moeten niet zo oordelen

Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de Rotterdamse wijk Beverwaard is vrijdagavond een meisje (2) verdronken. Op sociale media is het vaak het startsein voor mensen om nare reacties te plaatsen waarin ouders beschuldigd worden van onoplettendheid en slecht ouderschap. Tot grote ergernis van Colette (50, gescheiden moeder van drie kinderen). Haar zoontje (3) verdronk ruim twaalf jaar geleden. „Ik voelde mij heel erg schuldig.”