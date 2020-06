Daghoroscoop 16 juni

VANDAAG JARIG

Uw belangrijkste interesses gaan dit jaar uit naar persoonlijke groei, seks en occulte studies: geloof, filosofie, theologie. Uw gezondheid zou goed moeten zijn en kan zelfs, naarmate het jaar vordert, nog beter worden. Eind 2020 zult u zich energieker voelen dan begin dit jaar.

RAM

U bent ermee bezig uzelf de das om te doen als er sprake is van een verslaving of andere slechte gewoonte. Verbetering wordt makkelijker als u een gesprek voert met iemand die verstandig is en onpartijdig. Koers af op een keerpunt.

STIER

Sta niet toe dat emoties invloed krijgen op uw integriteit. Besteed aandacht aan commerciële belangen, zeker als een bepaald project achterstand oploopt. De plotselinge aantrekkingskracht van een vriend(in) kan u overvallen.

TWEELINGEN

Werk aan een hechte band met uw partner op basis van wederzijds begrip en eigenschappen die elkaar aanvullen. Als iemand die geboren is onder het teken Schorpioen u uitdaagt, weet u tenminste waar u aan toe bent.

KREEFT

Bedenk wat uw mogelijkheden zijn m.b.t. en creatief project. Inspiratie kan op zich laten wachten, maar komt vast en zeker. Een romantische relatie verdiept zich tot uw grote tevredenheid. Kinderen spelen vandaag een grote rol.

LEEUW

De zin om sociaal te verkeren kan groter zijn dan de wil om te werken. Misschien kunt u komend weekend met een dag verlengen als u dat tijdig regelt. Doen waarnaar u verlangt zal u goed doen. In een spel of competitie kunt u geluk hebben.

MAAGD

Een relatieprobleem kan voor twijfel of verwarring zorgen. Misschien praat u uzelf zorgen aan, zowel echte als verzonnen. De beste afweer is om bezig te blijven. Behandel situaties direct en op een praktisch en realistisch niveau.

WEEGSCHAAL

Sommigen van u kunnen het gevoel hebben dat een engel vandaag over hen waakt en geluk brengt. U krijgt allerlei mogelijkheden en kansen. Een nieuwe kennis blijkt waardevol te zijn. Een bericht bevat goed nieuws.

SCHORPIOEN

Een prima dag om uw laatste garderobeaanwinst te dragen, zeker als deze sexy is. Begin nu niet met een financiële onderneming, want deze zal weinig succes hebben. Besluit evenmin tot een grote aankoop, want die zal tegenvallen.

BOOGSCHUTTER

Uw vastberadenheid kan worden getest. Een zwakke schakel komt aan het licht en alles wat onpraktisch is zal onderworpen worden aan controle. Wat in beton werd gegoten en zich niet ontwikkelt, delft het onderspit.

STEENBOK

Zet uw fantasie positief in, ook al ontbreekt het u misschien aan energie. Een verwarrende kwestie kan plotseling duidelijk worden. Het moment is gekomen om eens diep te zuchten en te ontspannen en voor een flinke wandeling.

WATERMAN

Pas ervoor op dat u niet al te zeer op uw eigen genoegens gericht bent, dat u geen neiging tot zelfmedelijden cultiveert of toegeeft aan luiheid. Zorg ervoor dat fitness en fysieke inspanning deel uitmaken van uw dagelijkse activiteiten.

VISSEN

Verdiep u eens ernstig in een relatie die u meer pijn dan vreugde bezorgt. Weeg de positieve en negatieve kanten tegen elkaar af. Dat kan ook betrekking hebben op een professioneel partnerschap, zeker als u geen gelijke rechten hebt.