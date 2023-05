Karin (61): ’Mijn ’prikkelbare darm’ bleek eierstokkanker te zijn’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Dat is een lastige vraag. Ik ben 61 jaar, maar zo voel ik me zeker niet. Ik heb last van artrose en de nasleep van alle chemobehandelingen die ik heb moeten doorstaan. Ik ben vaak vermoeid en heb soms moeite om op de juiste woorden te komen. Toch voel me in mijn hoofd niet anders dan dertig jaar geleden.

In 2018 is er bij mij uitgezaaide eierstokkanker ontdekt. Ik had al een tijdje onrustige darmen, waarvoor ik ook bij de maag-lever-darmarts ben geweest. In eerste instantie konden zij niets vinden en dachten ze dat ik last had van het Prikkelbare Darm Syndroom. Ik zocht er niks achter, omdat ik al een keer een parasiet in mijn darmen heb gehad. Daarom vond ik het wel een redelijke verklaring.

Toch begonnen de klachten steeds verder toe te nemen. Mijn buik begon te groeien en werd harder en harder. Uiteindelijk bleek dat mijn buik bomvol uitzaaiingen zat. De artsen hebben geen prognose gegeven, maar slechts 38 procent is na vijf jaar nog in leven.

Ik onderging meerdere chemobehandelingen en een operatie. Alles leek weg, maar na een jaar was de kanker weer terug. Vanaf dat moment werd de zorg palliatief. Veel mensen denken dat palliatief hetzelfde is als terminaal, maar je kunt er nog jaren mee leven. Toch weet je dat je niet heel oud zal worden. Dat is moeilijk om te accepteren.

Gelukkig heb ik het met de juiste hulp toch een plekje weten te geven. Vierenhalf jaar geleden werd de kanker bij mij gediagnosticeerd. Ik vind het heel fijn dat ik bijna die vijf jaar ben gepasseerd. Ik houd mezelf steeds voor dat ik de tien jaar nog ga halen. Daar ga ik alles aan doen, maar lukt het niet? Dan is het niet anders. Ik zit tenslotte al in mijn reservetijd.”

Heb je een beautygeheim?

„Totaal niet, al ben ik wel netjes op mezelf. Ik ben verzorgd, maar ik heb niets met make-up. Naturel vind ik het allermooist. Make-up heeft mij sowieso nooit geïnteresseerd. Alleen op mijn trouwdag heb ik in de maquillage gezeten.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Niet zoveel, ik vind mezelf niet knap. Met mijn haar ben ik tevreden. Na mijn chemo’s heb ik mijn volledige bos teruggekregen. Daar heb ik geluk mee gehad. De eerste grijze plukjes beginnen er tussenuit te steken, maar het heeft nog best lang geduurd voordat ik grijs werd.

Eigenlijk is mijn haar nooit lang geweest, maar door de coronacrisis had ik voor het eerst iets langere lokken. Ik vond mijn nieuwe lengte leuk, maar het werd wel een beetje lijzig. Op advies van de kapper heb ik toen een permanentje genomen. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Ik vind het heel vlot staan!”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn gewicht, al zijn mensen hier altijd verbaasd over. Het is bij mij heel gelijkmatig verdeeld, waardoor ik niet heel zwaar lijk. Toch merk ik dat die extra kilo’s mij in de weg zitten. Door mijn ziekteproces zijn ze er weer aangevlogen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn karakter en doorzettingsvermogen, ik ben niet het type dat bij de pakken neer gaat zitten. Ik ben volledig afgekeurd en daar heb ik het een tijdje moeilijk mee gehad. Gelukkig weet ik me nu op een andere manier nuttig te maken.

Ik doe vrijwilligerswerk bij kanker.nl en Olijf.nl, de patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. Ook heb ik verschillende hobby’s opgepakt. Ik wandel, puzzel, volg tekenles en ben onlangs lid geworden van een zang- en leesclub. Ook ga ik regelmatig naar de film en het theater.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, ik had liever nog gewerkt. Toch geniet ik enorm van alle hobby’s die ik heb kunnen oppakken. Het is niet leuk om ziek te zijn, maar ik kan nog best veel. Ik probeer alles uit het leven te halen. Ik heb vanaf het begin van mijn ziekteproces geroepen dat ik de tien jaar wil aantikken en ik ben aardig onderweg. In de tussentijd probeer ik zoveel mogelijk te genieten. Ik heb het gevoel dat ik in mijn reservetijd zit en wil er het beste van maken.”

Heb je een levensles?

„Probeer een ziekte niet de rest van je leven te laten bepalen. Ik word er elke dag aan herinnerd, toch probeer ik er niet op te focussen. Je kunt er niets aan veranderen, dus waarom zou je er niet gewoon het beste van maken?”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.