’Ik kan er moeilijk bij dat je foto’s van zoiets intiems, zo op het wereldwijde web gooit’

Op een terras in Amsterdam scroll ik achteloos door Instagram als ik in vol ornaat een bevallingsfoto in beeld zie. Gespreide benen, een blote buik: de bevalling is zich op dat moment aan het voltrekken. Een kersverse baby wordt tussen de benen uitgevist, inclusief navelstreng, bloed, vocht, smeersel en alles wat bij een bevalling hoort. Vol in beeld. Tussen de foto’s van mooie vakantiebestemmingen, insta worthy maaltijden, kattenfilmpjes en foto’s van Shiba Inu’s die normaal in mijn ’interessegebied’ naar voren komen.

Achter een slotje?

Ik verslik me bijna in mijn spa rood en begin te hoesten. Mijn tafelgenote, ruim tien jaar ouder en met kinderen, vraagt me wat er is. „Gadverdamme”, is het eerste wat zij roept als ik de foto laat zien. Het ligt dus niet aan mijn kinderloosheid dat ik dit best een heftige foto vind zo op de maandagmiddag op een terras. Het blijkt een foto te zijn met een mooie boodschap. Het Instagram-account achter de foto wil vrouwen juist krachtig hun bevalling in laten gaan en ze voorbereiden op de realiteit. Ze doet dit door middel van waardevolle informatie in de captions en nog veel meer van dit soort ondersteunend beeldmateriaal bij haar uitleg. ’Topinitiatief, maar kan dat niet achter een slotje?’ Is de gedachte waarop ik mezelf betrap.

„Ik vind het een prachtige foto”, roept een redactielid de volgende ochtend ook in de vergadering. Ik snap het ergens ook wel. Zij heeft al meerdere kinderen geworpen en denkt bij zo’n foto waarschijnlijk met weemoed terug aan die mooiste momenten van haar leven. Inmiddels is de foto in kwestie wél gemarkeerd als gevoelige inhoud. De foto’s blijken van een bevallingsfotograaf, die nog veel heftigere beelden op haar eveneens openbare account heeft staan en waar de foto nog steeds zonder filter is.

Ik zie dat er ook een aantal Nederlandse bevallingsfotografen zijn die dit soort kiekjes maken, soms met tag naar de bevallende vrouw in kwestie erbij. Hoewel ik begrip kan tonen voor mensen die zélf zo’n fotoshoot willen van de geboorte van hun kind, kan ik er maar moeilijk bij dat je de foto’s van zoiets intiems, zo op het wereldwijde web gooit: voor iedereen zichtbaar. Of je het nou wil zien of niet, dankzij het fijne algoritme van Instagram de laatste tijd (ahum). Vol in je tijdlijn, terwijl je er totaal niet naar op zoek bent.

Blote borsten op Instagram

Tegelijkertijd barstte afgelopen week de discussie los over een Adidas-campagne met allemaal borsten in beeld. Enkel borsten; geen hoofd op te zien. Op Instagram kun je als vrouw geen tepel in beeld brengen, of je krijgt een ban of waarschuwing. Kunstzinnige foto’s met een borst in beeld, moeten worden aangepast met een waas op die ’oh zo sexy tepels’, of ze worden bedekt met een sticker of kruisje. Zelf ben ik de afgelopen maanden op Instagram - naast die bevallingsfoto’s van laatst – ook al ongevraagd geconfronteerd met foto’s van spuitluiers, kinderkots en de halve flamoes van een bevallende klasgenoot van de basisschool in beeld. En als klap op de vuurpijl dus deze foto’s. Stukken heftiger dan die paar blote vrouwentepels zonder hoofd in die campagne lijkt me? Dit zijn allemaal superintieme beelden, die iedereen kan bekijken. Dus ook je baas, onaardige, beetje griezelige buurman of die vieze aardrijkskundeleraar van vroeger…

Ik vraag me ook sterk af hoe een kraambezoek van de vrouwen die dit soort foto’s zo openlijk delen eruitziet. Op bezoek bij Truus van de afdeling HR, die even het fotoboek erbij pakt. „Hier, kijk jij maar even lekker. Theetje? Beschuit met muisjes? Of liever een stukje moederkoek? Haha grapje, die heb ik bewaard voor een smoothie voor mezelf! Kijk, dit is dus het moment van die totaalruptuur. Dat was wel even pittig ja. Maar gelukkig konden we een paar weken na de hechtingen – die zie je hier – weer goed van bil hoor. Voel je niks meer van.” Zoiets?

Privé

Waarom mogen dit soort eerlijke, maar heftige bevallingsbeelden wel op Instagram geplaatst worden, terwijl iemand die een kunstzinnige foto met beetje borst op Insta zet direct een berisping krijgt? Noem me ouderwets- en ik zal nu wel de halve moedermaffia van Nederland over me heen krijgen - maar ik vind bevallingsfoto’s met details (zeg maar de 5 B’s: bloot (veel bloot), bloed, bilnaad, borsten en ’behoorlijk grote gaten waar kinderen uitkomen’) iets wat je voor intimi bewaart en niet iets wat je op social media zet.

Oké, als je het écht graag wil delen, dan achter een Instagram met slotje of iets dergelijks. Ik zou het nooit doen, maar be my guest. Als mensen graag meer informatie willen over het bevalproces bijvoorbeeld en jij het niet erg vindt om te laten zien. Maar niet op een plek waar Jan en alleman er zo tegenaan kan scrollen. Want jij kan het wel niet erg vinden, een ander kan zich behoorlijk ongemakkelijk voelen als je opeens vol in beeld een kind uit een vagina ziet komen.

Als ik dit soort foto’s wil zien, ga ik er wel naar op zoek. En wil ik met alle liefde een volgverzoek indienen bij het desbetreffende account wanneer de tijd rijp is om die zoektocht te starten…Tot die tijd: houd je bevallingsfoto’s een beetje privé alsjeblieft. De vlieger: als het je niet bevalt dan kijk je maar niet, gaat namelijk niet op in deze…”