Dit is hoe we Sien Diels het liefst herinneren

Menigeen zal Francine voornamelijk kennen als Sien uit Sesamstraat, dat oorspronkelijk een Belgisch-Nederlandse productie was. Diels was vanaf de allereerste aflevering in 1976 te zien in de Nederlandse Sesamstraat als winkeleigenaresse. Na 36 jaar in de populaire kinderserie gespeeld te hebben, stopte ze in in 2012.

We blikken graag op haar terug zoals de meesten van ons haar zullen herinneren; als Sien uit Sesamstraat.

Met de krullen van Sien gaat we wel heel ver terug in de tijd.

Meer kijkbuiskinderen zullen deze coupe van Sien herkennen.

De goedlachse Sien wist elk probleem met een positieve draai de wereld uit te helpen.

Altijd in voor een geintje.

Om af te sluiten met een op dit moment wel heel bijzondere aflevering.