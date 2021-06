Bye bye joggingpak, hallo zwierige jurkjes!

Na al die tijd binnenzitten willen we onszelf weer opdoffen. Romanttische of vrolijke jurkjes zullen we dus volop zien deze zomer. Ⓒ Caroline Biss

Nu de zon volop schijnt en we ook weer buiten op het terras kunnen zitten, kan dat saaie joggingpak eindelijk terug in de kast. We mogen weer gezien worden in fladderende jurkjes, op hakken en met opvallende kleuren! Maar hoe zat het ook alweer met de zomermode van 2021?