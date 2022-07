Janice (50): ’Ik heb geen puisten, vlekken en nauwelijks rimpels’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, een stuk jonger. Ik voel me eerder 38 jaar. Waarschijnlijk heb ik dat grotendeels aan mijn leefstijl te danken. Sinds mijn 23ste ga ik minimaal drie keer in de week naar de sportschool. Ik heb dit altijd volgehouden, ook toen de kinderen klein waren. Ik koos destijds speciaal voor een luxe sportschool met kinderopvang, zodat ik hen gewoon kon meenemen. Ik ging dat eerst mijn borstvoeding kolven en daarna gelijk sporten. Zo gek was ik vroeger wel, haha.”

Heb je een beautygeheim?

„Goede huidverzorging is voor mij heel belangrijk. Ik draag een goede dag- en nachtcrème en breng ook elke week een maskertje aan. Verder denk ik dat de juiste voeding ook heel belangrijk is voor een goede huid, daarom eet ik altijd twee à drie stuks fruit per dag.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik rond de 40 jaar geschat. Ik ben recent vijftig geworden en op kantoor geven wij elkaar dan altijd een groot Sarah of Abraham cadeau. Mijn baas was precies dezelfde periode jarig en kreeg een leuk cadeautje. Toen ik aan mijn secretaresse vroeg waarom ik niks had gekregen, keek ze verschrikt: ’We wisten allemaal wel dat je jarig was, maar we hadden nooit verwacht dat jij al vijftig jaar werd!’ Uiteindelijk heb ik zes weken later alsnog mijn Sarah cadeau gekregen.”

Wat vind je mooi aan jezelf?

„Mijn huid, ik heb geen puisten, vlekken en nauwelijks rimpels. Ik heb zelf een keer een wedstrijd gewonnen door mijn goede huid. Tien jaar geleden zocht het beautymerk Estée Lauder nieuwe ambassadrices. Je kon je daar destijds voor aanmelden en ik ben toen uit tientallen vrouwen verkozen. Het was ontzettend leuk om mee te maken en ik mocht een jaar lang allerlei nieuwe producten uittesten. Geweldig, toch!?”

Waarmee ben je minder blij?

„Na mijn drie zwangerschappen is mijn buik nooit meer de oude geworden. Ondanks het velen sporten heb ik nog steeds een klein buikje. Het is jammer, maar ik heb het geaccepteerd. Als je kinderen krijgt, verandert je lichaam nou eenmaal.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn jonge uitstraling en dat ik mijn kleding goed op elkaar afstem. Ik werk op een advocatenkantoor, dus ik houd ervan om mij elegant en netjes te kleden. Ik zou mijn stijl omschrijven als klassiek en stijlvol. Ik ben enorm fan van de Italiaanse kledingstijl. Vroeger ging ik samen met een vriendin speciaal naar Milaan met een lege koffer en die kwam dan altijd propvol terug.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik mag tevreden zijn. Ik heb een mooi huis en drie leuke kinderen. Ik ben al enige tijd gescheiden en een leuke partner zou de kers op de taart zijn, maar het is geen vereiste. Ik ben trots op waar ik nu sta. Vorig jaar heb ik in mijn eentje een huis gekocht en dat vind ik best knap van mezelf. Toevallig zei de dochter van een vriendin laatst dat ik haar grote voorbeeld ben. Zij wil later ook onafhankelijk zijn en haar eigen woning kunnen kopen. Zoiets is natuurlijk fantastisch om te horen!”

Heb je een levensles?

„Blijf jezelf en laat je niet leiden door anderen. En nog een kleine tip: begin nooit aan roken. Ik heb nog nooit een sigaret aangeraakt. Dat heeft er mede voor gezorgd dat ik nog steeds zo’n stralende huid heb.”

